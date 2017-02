Handarbeit hinter der Grenze Sächsische Firmen nutzen immer öfter den Kostenvorteil im Nachbarland. Auch zum Vorteil der heimischen Standorte.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich besucht die Firma Köstler in Tschechien. Die Standorte liegen heute in Jöhstadt und Chomutov. Das kleine mittelständische Unternehmen hat sich inzwischen zu einem der führenden Hersteller von Airbag-Scharnieren aus textilem Gewebe entwickelt. © Staatskanzlei

In der Produktionshalle der Firma Köstler im tschechischen Chomutov ist es laut. An Maschinen sitzen Näherinnen und fertigen Ausgangsteile für Airbags, gegenüber stehen halbautomatische Schneidemaschinen. Der sächsische Mittelständler aus Jöhstadt mit Ursprüngen im böhmischen Kraslice (Graslitz) ist ein bedeutender Automobilzulieferer und mit seinen Airbag-Scharnieren weltweit führend. Diese Scharniere mindern die Verletzungsgefahr und sichern Köstler einen guten Absatz. Doch die Herstellung ist kostenintensiv.

Der Anteil an Handarbeit hoch. „Nähen, Falten, Cuttern, Stanzen“, zählt Anke Neubert die Produktionstechnologien auf. Die Leiterin des Werks in Chomutov hat das Werk vor 20 Jahren mit aufgebaut. Damals zwang der Kostendruck aus Fernost Köstler, seine Produktion nach Tschechien zu verlagern. Inzwischen arbeiten in der Stadt südlich des Erzgebirges 130 Menschen für das sächsische Unternehmen.

Es ist nicht das Einzige. Ein Grund für Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, den sächsischen Firmen im nahen Ausland einen Besuch abzustatten. Neben Köstler stehen VEM in Komorany bei Most sowie Selectrona in Kostany bei Dubi auf dem Programm.

Und das ist nur eine kleine Auswahl. Die Zahl sächsischer Firmen, die eine Tochter in Tschechien betreibt, nimmt zu. „In den letzten Jahren kommen vermehrt Anfragen“, bestätigt Christian Rühmkorf von der deutsch-tschechischen Industrie- und Handelskammer. Waren es 2015 zehn Firmen, interessierten sich im vergangenen Jahr gleich 20 für einen Umzug. Die Gründe sind die gleichen wie schon bei Köstler vor 20 Jahren. Vorwiegend manuelle Arbeit wird verlagert in das billigere Tschechien. Auch nach über zehn Jahren in der Europäischen Union und trotz der Nähe zu Deutschland ist der Unterschied zu deutschen Gehältern immer noch enorm.

Liegt der durchschnittliche tschechische Bruttomonatsverdienst bei rund 1 000 Euro, ist er im nordböhmischen Grenzgebiet noch niedriger. Knapp 2 5000 Kronen, umgerechnet 920 Euro errechnete das tschechische Statistikamt im dritten Quartal 2016. „Wir zahlen zwischen 800 und 1 200 Euro, je nach Arbeit“, sagt Neubert. Das ist gut, häufig liegen die Löhne allerdings noch niedriger. In Jobanzeigen vom vergangenen Jahr inserierte Köstler für Produktionsarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb einen Verdienst von 14 000 Kronen – umgerechnet 520 Euro.

Dass die sächsischen Mittelständler nicht weit wegziehen müssen, ist ein großer Vorteil, auch für die Standorte in Sachsen. Von Jöhstadt nach Chomutov ist es keine halbe Autostunde. Nur wenig weiter ist es von Dresden nach Most-Komorany. Dort fertigt der Hersteller von Antriebstechnik VEM, auch als Sachsenwerk, bekannt. In Komorany ist VEM seit zehn Jahren. „Damals übernahmen wir unseren Kooperationspartner BoHo“, sagt Geschäftsführer Torsten Kuntze. Die Kooperation mit BoHo reicht schon in die 1990er-Jahre zurück. Auch VEM macht in Tschechien alles, was in Deutschland inzwischen zu teuer ist.

„90 Prozent der Ständerwicklung für Elektromotoren passieren hier“, so Kuntze. Zwei bis dreimal die Woche pendelt ein Lkw ins VEM-Werk in Zwickau, fast genauso oft geht es nach Dresden. Gleichzeitig ist der tschechische Werkschef einmal die Woche in Dresden.

„Unsere Werke ergänzen sich und sind eng verzahnt“, sagt Kuntze. Das Ergebnis ist aber kein Arbeitsplatzabbau zugunsten des Billigstandorts in Tschechien. „Mit der Verlagerung konnten wir Marktanteile halten“, sagt Kuntze. Und nicht nur das. Köstler konnte sogar neue Kunden hinzugewinnen. „Wir profitieren von der guten wirtschaftlichen Entwicklung im Automobilbereich in Tschechien“, sagt Anke Neubert.

Sowohl VEM als auch Köstler planen in naher Zukunft, ihre Standorte auszubauen. Auch Selectrona, die im sächsischen Schlottwitz und Reinholdshain produziert, hat das vor. Köstler will in Jöhstadt sogar neue Arbeitsplätze schaffen. „Wir bauen eine Entwicklungsabteilung auf mit zehn neuen Stellen“, kündigt Neubert an.

Tillich hält das für eine sinnvolle Arbeitsteilung. „Wenn wir international bestehen wollen, müssen wir die Fachkompetenz auf beiden Seiten nutzen“, sagt er und spricht von einer Win-Win-Situation.

Das sieht auch Neubert so. Angst, dass die Firmen ganz aus Sachsen verschwinden, hat sie nicht. „Wir produzieren schon seit 20 Jahren in Tschechien, und die Köstler GmbH gibt es immer noch.“

