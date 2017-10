Handanlegen in der Wildnis Wildwuchs wucherte den Kupferberg-Park zu. Dem wird jetzt zu Leibe gerückt.

Horst Wilhelm, Chef des Verschönerungsvereins am Kupferberg, packte natürlich mit zu. Die vielen wilden Sprösslinge mussten alle heraus. Besonders ärgerlich – die Brombeersträucher. Ohne Bagger von Schmiede und Bauhof wäre viel weniger geworden.

Andreas Schurig und Werner Krause schreddern gleich die Äste.

Hier wurde einfach zu lange nichts gemacht. Grün-Chef Matthias Schmieder ist froh, dass bis zum Nachmittagskaffee schon 31 Helfer zum Arbeitseinsatz am Kupferberg dabei waren – und dass die Großenhainer Schmiede einen kleinen Bagger mitgebracht hatte. Zusammen mit dem Bagger vom Bauhof ließ sich doch da schon etwas bewegen, sprich Wurzeln ohne Ende samt Sprösslinge von wilden Bäumen – und ganz gemein – flächendeckend wuchernden Brombeersträuchern.

Da wird der städtische Bauhof noch mit Schlegelmäher anrücken müssen, eh die Fläche am Felsen überhaupt mähbar wird. Das ist jedenfalls das erklärte Ziel der Stadt. Freie Sicht auf die Felsenwand und eine pflegbare Fläche. „Wenn wir den Rundweg rund um den Kupferberg freihalten, den Wildwuchs entfernen, damit die Rhododendren Luft bekommen, dann ist das schon viel“, schätzt Matthias Schmieder die Situation realistisch ein. Der Kupferberg ist nun mal ein Waldpark und nicht der Stadtpark.

Trotzdem wurde gerade in letzter Zeit hier viel gemacht. Nicht nur der schöne neue Spielplatz, sondern auch die Wege wurden regelrecht freigelegt, vertrocknete Bäume an Wegen herausgenommen und der Wildschutzzaun am aufgeforsteten Wald in Richtung Weßnitzer Straße entfernt. Hier ist inzwischen alles so dicht hochgewachsen, dass Matthais Schmieder nichts dagegen hat, wenn sich das eine oder andere Reh als Landschaftspfleger betätigt. Verbiss ist sozusagen erwünscht.

Horst Wilhelm, Vorsitzender des Verschönerungsvereins, ist begeistert. „Schön, dass so viele gekommen sind“, freut er sich. Stadträte sind da wie Falk Terrey, Christiane Mammitzsch, Mario Gieb oder natürlich Kai-Michael Riepert vom heimischen Kupferberg-Gasthaus, das auch allen Helfern ein Kaffeetrinken mit Kuchen ausgab. Bauhofmitarbeiter wie Frank Sicker, Andreas Schurig und die Rathaus-Spitze mit Oberbürgermeister Sven Mißbach höchstselbst und Matthias Schmieder. Die „Parteienwertung“ hätte klar die „Linke“ gewonnen. Etliche alte Genossen schreckte selbst die Regenprognose nicht ab – Sportler, Vereine, Jugendliche: Fehlanzeige.

Doch die Helfer hatten Glück, der große Regen blieb aus. Dass hier an den Steinbrüchen 60, 70 Jahre alte Rhododendren stehen, wissen nicht viele Großenhainer. Die Steinbrüche haben die wenigsten selbst gesehen, bestenfalls davon gehört. Horst Wilhelm, der die Turmführungen hier oben macht, kann davon erzählen. Oder davon, wie die Großenhainer um 1608 Kupfer suchten. An der Stelle der heutigen Albertmühle hatten sie eine Verhüttung aufgebaut, ein Münzschläger siedelte sich an.

Doch das Kupfer kam, wie sich im Gespräch herausstellte, nie vom Kupferberg. Man fand einfach viel zu wenig, und so war die Münzprägezeit von Großenhain ganz schnell Geschichte. Auch das erfährt man also nebenbei bei einem Arbeitseinsatz. Horst Wilhelm erzählt den Besuchern gern die alten Geschichten. Wie im großen Steinbruch vor der Fünf-Meter-Felswand eine riesige Theaterkulisse aufgebaut wurde oder warum der Urnenfriedhof weit weg von der damaligen Stadt hier auf den Kupferberg kam. Um den kümmern sich heute am Sonnabend noch einmal die Rotarier in einem Arbeitseinsatz. Die Hecken des Urnenhains müssen freigeschnitten, die Baumsämlinge entfernt werden. Der Toreingang ist fast zugewuchert. Nach diesem Wochenende ist zumindest etwas Grund drin, wie der Praktiker sagen würde. Matthias ist zufrieden. „Es ist viel mehr geworden, als ich gehofft hatte“, so sein Fazit. Vielleicht entdecken ja noch mehr Großenhainer künftig wieder ihren Hausberg.

