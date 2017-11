Hand in Hand von Bombardier bis Siemens Etwa 2 000 Menschen haben zwischen beiden Görlitzer Werken eine Kette gebildet – aus Protest gegen Schließungspläne.

zurück Bild 1 von 3 weiter OB Siegfried Deinege redete am Brautwiesenplatz zu den Beschäftigten von Bombardier und Siemens. © Pawel Sosnowski OB Siegfried Deinege redete am Brautwiesenplatz zu den Beschäftigten von Bombardier und Siemens.

Eine Menschenkette verband die gefährdeten Görlitzer Werke am Mittwoch.

Demonstrative Geschlossenheit vor dem Siemens-Werk.

Görlitz. Was könnte symbolischer sein, als ein Ehepaar. Constanze und Michi, einer bei Siemens, der andere bei Bombardier beschäftigt, schließen die Menschenkette und stehen als Symbol für den Protest und den Arbeitskampf in Görlitz. Wie Hunderte weitere Familien sind sie in ihrer Existenz bedroht. Zum ersten mal auch offiziell gemeinsam gingen Siemensmitarbeiter – fast alle in pinken Westen – und ihre Bombardier-Kollegen dafür am Mittwochmittag auf die Straße, bildeten jeweils vom eigenen Werk eine Menschenkette Richtung Brautwiesenplatz. Diese hätte letztlich noch deutlich länger sein können, so viele Menschen waren gekommen, um ein deutliches Zeichen zu setzen, dass sie sich nicht einfach unterbuttern lassen und um bei der Bundesregierung in Berlin sowie bei den Vorständen in München und Kanada mit ihrem Protest gehört zu werden.

Redner waren die Betriebsräte von Siemens und Bombardier, die Bundestagsabgeordneten Caren Lay (Die Linke) und Thomas Jurk (SPD), Jan Otto von der IG Metall und Oberbürgermeister Siegfried Deinege, den Otto als „einer unserer wichtigsten Verbündeten in diesem Kampf“ bezeichnete.

Der in gleicher Intensität auch für Bombardier weitergeführt wird, auch wenn das in den letzten Wochen aufgrund der Entwicklungen bei Siemens ein wenig in den Hintergrund geraten zu sein schien. Unzufrieden kam Jan Otto gerade aus der Betriebsversammlung bei Bombardier. Wieder ohne Antworten auf all die Fragen. „Stattdessen wird wieder diskutiert, Teile der Produktion nach Osteuropa zu verlagern. Ich dachte, das wäre vom Tisch.“ Die Verhandlungen zum Grundlagenpapier seien nicht weitergekommen, so wie erhofft. Mit Siemens hingegen wolle die IG Metall gar nicht erst in Verhandlungen treten – zumindest nicht, solange die Schließungspläne nicht zurückgenommen werden, betonte Otto. Einig waren sich die Redner in ihrer Forderung an den Bund, tätig zu werden. „Wir haben nach wie keine Antwort vom Bund. Wenn Kanzlerin Merkel sagt, das seien unternehmerische Entscheidungen, kann das doch nicht wahr sein“, so Jan Otto. Ronny Zieschank, Vize-Betriebsrat von Siemens, sprach davon, den Rückenwind, den Politiker wie etwa Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig zurzeit geben, zu nutzen und bis nach Berlin zu tragen. Thomas Jurk lobte, dass in diesen Tagen auch viele große Medien wie FAZ, Spiegel oder Süddeutsche Zeitung diesen Arbeitskampf thematisieren und überregional für Gehör sorgen. Ein wenig haben sicher auch die Trommler am Mittwoch wieder dazu beigetragen, die diesmal von Siemens und Bombardier gekommen waren.

zur Startseite