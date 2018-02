Hand in Hand für Integration Zum integrativen Frauentreff lädt das Frauenzentrum Zittau ein. Wer Lust auf andere Veranstaltungen hat, findet welche im sz-veranstaltungskalender.com.

Zum integrativen Frauentreff „Welcome“ lädt das Frauenzentrum Zittau in die Räume am Töpferberg 8 ein. Beginn ist am Montag, 5. Februar um 10 Uhr. Ab 9.45 Uhr ist Einlass, teilen die Veranstalter vom Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“ mit. Die Frauen wollen sich bei dieser Veranstaltung Hilfe zur Selbsthilfe und Beratung leisten. (szo/mrc)

