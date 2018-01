Hand in Hand In einen früheren Laden an der Inneren Zittauer Straße in Löbau zieht bald Leben ein. Das DRK kümmert sich hier um soziale Probleme.

Elisabeth Kahle ist Ansprechpartnerin in einem neuen Treff in der Inneren Zittauer Straße. Hier gibt es Rat und Hilfe bei sozialen Problemen, vor allem für Senioren und Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. © C. Junghanß

Schräg gegenüber vom leer stehenden Gewandhaus zieht bald neues Leben ein. Am Schaufenster des Hauses an der Inneren Zittauer Straße 28 kleben die ersten Handzettel. Zur Blutspende im Gymnasium wird da vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) aufgerufen. Daneben sind einige Papiersterne und Weihnachtsdekoration zu entdecken. Wer genau hinter das Glas schaut, sieht den runden Tisch samt Stühlen und ganz im Hintergrund einen Computerarbeitsplatz. Die Technik inklusive Telefonanschluss sind bereits installiert. Was hier entsteht, hat sich bisher noch nicht groß herumgesprochen. Jedenfalls handelt es sich nicht um ein neues Geschäft und auch nicht um ein Büro.

Vielmehr hat das DRK Löbau den leer stehenden Laden gemietet und will einen Treffpunkt der besonderen Art etablieren. Der Name dafür ist „Hand-in-Hand-Café“. Nun wird es zwar künftig auf Wunsch auch eine Tasse Kaffee im kleinen Café geben. Doch ein Minirestaurant siedelt sich hier keineswegs an. Vielmehr verwandelt sich der rund 50 Quadratmeter große Raum zu einer Anlaufstelle für ganz verschiedene Belange. Das bestätigt Elisabeth Kahle. Bei der 28-Jährigen sollen künftig die Anfragen gebündelt werden, die schon jetzt in der Geschäftsstelle vom DRK Löbau anfallen. Geschäftsführerin Silke Seeliger nennt Beispiele: „Das sind vor allem Anfragen zu den Themen Unterstützung von Angehörigen nach Krankenhausaufenthalten eines Familienmitglieds oder beim Eintritt eines Pflegefalls“, sagt sie. Nicht selten gebe es zudem die Situation, dass es schwer möglich sei, auf die Schnelle eine Kurzzeitpflege zu organisieren. Und nicht jeder wisse, an wen man sich überhaupt wenden kann. Angehöre wären dann manchmal in verzweifelten Situationen. Wie und bei wem wird ein Pflegedienst, eine Haushaltshilfe, gegebenenfalls ein Heimplatz beantragt? An wen kann man sich wenden, wenn der oder die Erkrankte mehrmals nachts aus dem Bett fällt und noch kein Pflegebett vorhanden ist? Pro Monat landen bis zu 20 Anfragen dieser und ähnlicher Art bei der Geschäftsstelle auf dem Tisch. Um die Unterstützung in solchen Fällen noch effizienter zu organisieren und Betroffenen Hilfe anzubieten, wird nun die Koordinierungsstelle geschaffen. Sie umfasst nicht nur die DRK-eigenen Möglichkeiten, sondern auch die aller anderen Anbieter.

Elisabeth Kahle wird sich solcher und weiterer Probleme annehmen, die Vermittlung und den Kontakt zu den entsprechenden Stellen und Einrichtungen knüpfen und den Angehörigen zur Seite stehen. Das ist die eine Idee des Cafés.

Doch macht das dann das Kernthema eines „Hand-in-Hand-Cafés“ aus? Die Idee einer solchen Einrichtung ist nicht neu. Deutschlandweit gibt es Hunderte solcher Treffpunkte. Eingerichtet für Obdachlose, für Senioren, für Flüchtlingsarbeit, für Hausaufgabenbetreuung von Schülern und mehr Ideen. In Löbau richtet sich der Fokus nicht ausschließlich auf Senioren und Fragen der Pflege. Als zweites Standbein sind breit gefächerte Angebote angedacht, die für jeden Interessenten offen sind. Unter anderem soll der Raum für Buchvorstellungen und Vorträge zur Verfügung gestellt werden – von der Energieberatung bis hin zu Referaten zu verschiedenen Krankheitsbildern reichen da die Vorstellungen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, ab und an gemeinsam zu kochen sowie für andere Freizeitideen Anlaufstelle zu sein, so weitere Ideen des DRK. Und es soll eine Zusammenfassung und Vorstellung der Löbauer Vereine und Organisationen geben. Elisabeth Kahle erarbeitet eine entsprechende Liste der Akteure, nimmt Kontakt mit den Vereinen auf, die sich mit Faltblättern und Kontaktdaten im Geschäft präsentieren können. Allein rund 150 Vereine gibt es in Löbau und Umgebung, wie die Datenbank der Stadtverwaltung zeigt. Den größten Teil stellen die Kleingarten- und Sportvereine. Außerdem entsteht in der Inneren Zittauer Straße eine soziale Beratungsstelle, die gleichzeitig Schnittstelle zwischen den vielen Ehrenamtlichen in der Region sein soll. „Wir wollen Hilfsangebote vermitteln, Wege zu gewünschten Ansprechpartnern aufzeigen und Unterstützung im Bedarfsfall anbieten“, so Elisabeth Kahle.

Dafür gebe es einen Bedarf in der Stadt, habe sich gezeigt. Die Stadt selbst brachte die Thematik ins Rollen. Löbau habe dafür eine Förderung über den Europäischen Sozialfonds beantragt, der genehmigt wurde, heißt es von der DRK-Geschäftsführung. „Fünf Projekte wurden eingereicht“, so Silke Seeliger. Das „Hand-in-Hand-Café“ bekommt die Förderung und wird spätestens Anfang Februar die Tür öffnen. Neben festen Öffnungszeiten gibt es dann auch die Möglichkeit von Beratungen nach Bedarf.

