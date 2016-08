Hammerweg auf Abwegen Der Schlenker soll verhindern, dass dieser kombinierte Rad- und Fußweg wieder unter- oder weggespült wird.

Der Hammerweg macht jetzt einen Schlenker. Damit soll verhindert werden, dass er wieder unter- oder weggespült wird. © Dietmar Thomas

Die Kommune hat wieder Schäden beseitigt, die nach dem Hochwasser 2013 entstanden waren. Auf ungefähr 50 Meter Länge ist der sogenannte Hammerweg verlegt worden.

Dieser kombinierte Rad- und Fußweg ist bei den zurückliegenden Überschwemmungen jedes Mal vom Muldenwasser angenagt, teilweise auch abgetragen worden. Damit das nicht wieder passiert, hat nach der Landestalsperrenverwaltung (LTV) Rötha Anfang des Jahres nun auch die Kommune am gefährdetsten Abschnitt vorgesorgt.

Der befindet sich auf der Muldenseite unterhalb der Kleingartenanlage. Ein zu nahe am Wasser gebauter, nicht mehr genutzter Kleingarten ist in diesem Zuge abgerissen und der Weg weiter in Richtung Hang verlegt worden. Die Ufermauer ist an dieser Stelle bereits mit Steinschüttungen gesichert.

Die Verlegung des Weges hat etwas mehr als 42 000 Euro gekostet. Die Kosten dafür bekommt die Kommune aus dem Flutfonds von Bund und Land zurück. (DA/sig)

