Hammerstarke Jungs René Feldmann fährt seit acht Jahren Stockcar-Rennen. Sein BMW ist für den Wettkampf am Heegweg startklar.

René Feldmann gehört zum Team des MSC Hartha. Fürs Foto haben sich Toni Kluge (links), der Mann an der Motorhaube Sebastian Wenzel und Sebastian Anker den „Schwarzen Afghanen“ ausgeborgt. Der Ford Mondeo von Kay Walther soll beim Rennen am 29. und 30. Oktober starten. © Dietmar Thomas

Die Motoren heulen, Hunderte Besucher stehen an der Rennstrecke. Doch wenn René Feldmann mit seinem BMW am Vorstart für den Wettkampf steht, bekommt er vor allem kaum noch etwas mit. Voll konzentriert zieht er sich die Rennkleidung an, merkt, wie das Adrenalin in seinem Blut steigt, geht in Gedanken noch einmal die Rennstrecke durch, legt sich eine Taktik zurecht und dann gibt er alles. „Auf der Piste heißt es Feuer frei. Dann gehören auch Vereinsmitglieder zu den Gegnern“, so der 28-Jährige. Der Wille, aufs Treppchen zu kommen, sei immer da. „Bisher hat es leider nur zu einem undankbaren vierten Platz gerecht. Doch am Ende zählt vor allem der Spaß“, so René Feldmann.

Der Naturwerksteinmechaniker ist seit mehr als acht Jahren Mitglied beim Motorsportclub (MSC) Hartha. Für ihn sind der Club und die Schrauberhalle in den ehemaligen Textilwerken zur zweiten Heimat geworden. Mindestens aller zwei Tage ist René Feldmann hier, um nicht nur an seinem Auto zu bauen. „Man hilft sich hier gegenseitig. Wir sind ein gutes Team“, sagt der Harthaer. Und das müssen die Mitglieder des MSC auch sein. Denn die Vorbereitung des Stockcar-Rennens auf dem Heegweg ist ein umfassendes Programm, das nur mithilfe vieler zu realisieren ist.

Schon seit einigen Wochen bereiten die Motorsportler das Areal am Heegweg für das Rennen vor. Löcher auf der Piste wurden geschlossen, Rasen gemäht, Hecken und Büsche verschnitten. Auch die Container, in denen die Wettkampfleitung und das Rechbüro untergebracht sind, müssen in Ordnung gebracht werden.

Das Stockcar-Rennen zurück 1 von 4 weiter Der MSC Hartha richtet am Wochenende vom 28. bis 30. Oktober das 14.Stockcar-Rennen aus. Los geht es am Freitag mit dem Aufbau des Fahrerlagers und der Warm-up-Party am Abend. Das Training beginnt am Sonnabend um 9 Uhr auf der Rennstrecke am Heegweg und die Wertungsläufe ab 13Uhr. Ab 20 Uhr gibt es eine Crash-Car-Party mit der Band Hoevy Engine Rockband. Die Wertungsläufe beginnen am Sonntag ab 9.30 Uhr und um 15 Uhr die Finalläufe. Nach dem Vernichtungsrennen ist die Siegerehrung geplant.

Um die Ausrüstung des Fahrerlagers macht sich kaum noch einer große Gedanken. „Jeder weiß, was er mitnehmen muss. Notstromer, Kompressor und Werkzeug können von jedem im Team genutzt werden“, so René Feldmann.

Seit drei Jahren startet der 28-Jährige mit seinem BMW in der Klasse über 1 600 Kubikzentimeter. „Ich habe das Fahrzeug Jahr für Jahr verbessert. Für das Rennen ist alles bereit“, so Feldmann.

Für den Motorsport hat sich René Feldmann schon als Kind interessiert. Mit sechs, sieben Jahren hat er in Hessen mit dem Kartfahren begonnen. Dass es in Hartha dann den Motorsportclub gab, hat gut gepasst. „Ich hatte schon ein kleines bisschen Ahnung vom Schrauben. Den Rest habe ich mir selbst angeeignet“, so René Feldmann. Am Anfang habe er sich mit Toni Kluge gemeinsam ein Auto aufgebaut. „Damals war ich noch Lehrling. Mit dem Fahren haben wir uns abgewechselt“, sagte der 28-Jährige. Er liebe den Motorsport, weil er „da einfach einmal die Sau so richtig rauslassen kann“.

Trotz der vielen Rennerfahrungen freut sich René Feldmann auf den Start beim Rennen am letzten Wochenende im Oktober in Hartha schon riesig. Und der Respekt vor der Piste bleibe immer.

Beim diesjährigen Rennen gibt es zwei Neuerungen. Zum einen gibt es kostenloses W-Lan von den Freifunkern auf dem Rennareal und zum anderen zwei neue Klassen.

Dabei handelt es sich um Autos, die über alle Sicherheitsvorkehrungen verfügen, aber keine Karosserieverstärkung haben. „Da erkennt der Zuschauer noch, um was für ein Auto es sich handelt. Die unverbaute Klasse ist etwas für Leute, die mit dem Motorsport anfangen und erst einmal probieren wollen, ob es etwas für sie ist. Die verbauten Fahrzeuge gehen aufgrund ihrer schweren und stabilen Lage auf den Körper. Wer das nicht will, entscheidet sich für die unverbaute Klasse“, so der Harthaer.

zur Startseite