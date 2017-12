Hammer will neu bauen Obwohl der Fachmarkt in Heidenau erst voriges Jahr renoviert wurde, soll er nun wachsen. Was mit dem Alt-Standort wird, ist offen.

Der Fachmarkt Hammer hat Interesse an einem Neubau in Heidenau. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Heidenau. Es ist der letzte Punkt auf der nichtöffentlichen Tagesordnung des Heidenauer Bauausschusses am Donnerstag: Neubau eines Fachmarktes für Heimtextilien. Das klingt nach Hammer. Das Unternehmen bestätigt entsprechende Pläne für Heidenau, obwohl das Objekt an der S 172 erst im Frühjahr 2016 renoviert worden war. Man habe grundsätzlich Interesse an einem Neubau, heißt es auf Anfrage. Zu Ort und Zeit will man sich noch nicht äußern. Beschäftigte im Markt berichten jedoch schon von einer Urlaubssperre für September.

Der Hammer-Markt befindet sich derzeit neben dem ehemaligen Praktiker-Baumarkt. Nachdem der Freistaat den Praktiker als Flüchtlingsunterkunft nicht mehr benötigte, hat das Möbelwerk beide Objekte gekauft. Der einstige Baumarkt soll zum Lager- und Versandzentrum des Betriebes werden. Derzeit werden die notwendigen Genehmigungen abgearbeitet.

Für den Hammer-Markt gibt es einen gültigen Mietvertrag bis Ende nächsten Jahres, sagt Werksleiter Maik Hippel. Er habe von den Plänen ebenfalls gehört, aber noch nichts Offizielles. Für das künftige Betriebskonzept werde das Gebäude nicht benötigt, man werde sich gegebenenfalls einen neuen Mieter suchen. Anfragen gäbe es in Heidenau immer wieder, sagt Hippel.

