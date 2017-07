Hammer-Bowle beim Jacobimarkt Der vor gut einem Jahr ausgeraubte Stand aus Thüringen ist dieses Mal wieder mit dabei.

Virginia Hammer ist die Nichte von Chefin Petra-Maria Hammer und hilft in ihrer Freizeit am Bowle-Stand mit aus. © SZ Thomas Eichler

Neugersdorf. Die im vorigen Jahr kurz vor dem Jacobimarkt ausgeraubte Petra-Maria Hammer und ihre Hammer-Bowle sind in diesem Jahr beim Volksfest in Neugersdorf wieder mit dabei. Letztes Jahr stand ihre Teilnahme beim Jacobimarkt unter keinem guten Stern. Wenige Tage vor dem Fest ist der Frau aus Thüringen der Laster gestohlen worden. Den hatte sie in Strahwalde untergestellt. Nicht nur den Laster, sondern auch den Verkaufsstand, alle Gläser und die Zutaten für die verschiedenen Bowlen, darunter gefrorene Früchte, hatten die Diebe mitgenommen. Der Laster ist später in Polen gefunden worden – ausgeräumt. Die Diebe wurden nie ermittelt. Lediglich ein Hehler, bei dem der Lkw untergestellt war, konnte ermittelt und verurteilt werden.

Petra-Maria Hammer hat sich von dem wirtschaftlichen Schaden, der ihr durch den Diebstahl entstanden ist, noch nicht erholt. Sie war nicht ausreichend versichert. Die Geschäftsfrau ist noch immer sehr dankbar für die Unterstützung, die ihr beim letzten Jacobimarkt von den Festbesuchern zuteil geworden ist. Viele sind nach den Zeitungsberichten extra an ihren Stand gekommen und haben Bowle gekauft, erzählt sie. Den geklauten Verkaufsstand hat sie nachbauen lassen. (SZ/gla)

