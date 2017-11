Hamilton regiert die Formel 1 Der Brite ist nach dem vierten Titel noch lange nicht satt. Jetzt möchte er die Nummer fünf.

Lewis Hamilton freut sich mit seiner Mutter Carmen Larbalestier über seine nächste Weltmeisterschaft. Der Mercedes-Fahrer steuert 2018 die Titelverteidigung an. Foto: dpa © dpa

Nach seinem Titelrausch in Mexiko versucht sich Lewis Hamilton, bei einem Besuch von Perus legendärer Inkastadt Machu Picchu wieder zu erden. Bei der Reise auf beinahe 2 500 Meter Höhe will der neue Formel-1-Weltmeister Abstand gewinnen von der Champagnerlaune und den überwältigenden Emotionen nach der Vollendung seiner vierten Titelmission – aber nicht, ohne vor seiner Abreise zum Schrecken seines geschlagenen und tief deprimierten Gegners Sebastian Vettel anzukündigen: „Vier ist eine fantastische Zahl, aber jetzt möchte ich Nummer fünf!“

Der Deutsche dürfte diese Worte des Mercedes-Fahrers mit Unbehagen vernommen haben, so sehr er das Duell mit dem nun erfolgreichsten britischen Piloten auch schätzt. An einem seiner dunkelsten Tage in der Motorsport-Königsklasse wollte der geschlagene Ferrari-Star am glanzvollen Bild des Briten allerdings nicht kratzen: „Er hat es verdient, fährt eine sehr starke Saison, war der bessere Mann.“

Der Hesse muss weiter auf seinen fünften WM-Titel warten: „Zu realisieren, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat, ist hart.“ Zwei Rennen folgen 2017 noch: „Jetzt haben wir einige Tage frei. Dann versuchen wir, die Saison so zu Ende zu bringen, wie es der Rennstall verdient hat.“ Platz vier genügte nicht. Hamilton reichte Rang neun.

Nicht der Heppenheimer, sondern der Engländer bleibt auf dem Weg, die Rekordlisten der Formel 1 neu zu schreiben. Dessen ehemaliger Mannschaftsgefährte Nico Rosberg verneigte sich vor Hamilton, den er 2016 im WM-Kampf besiegte: „Eine großartige Leistung dieses Jahr und eine hochverdiente vierte Meisterschaft.“

Ein Titel fehlt dem Briten, um mit Juan-Manuel Fangio gleichzuziehen. Drei sind es bis zur Bestmarke von Michael Schumacher. „Ich richte mich nicht an Rekorden aus“, sagte Hamilton nach einem Großen Preis, den so vermutlich keiner erwartet hatte – und Hamilton am wenigsten: „Ehrlich gesagt, war es eine schreckliche Art, es so zu schaffen.“

Max Verstappen unterstrich mit seinem Triumph im Red Bull, dass auch er 2018 Vettels Hoffnungen auf den ersten Titel mit Ferrari dämpfen könnte. Dahinter kamen Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und Vettels Mannschaftsgefährte Kimi Räikkönen ins Ziel – all das, da das Rennen nach wenigen 100 Metern eine dramatische Wendung nahm: Vettel und Hamilton gerieten nach dem Start aneinander. Beide mussten an die Box, um von den Plätzen 19 (Vettel) und 20 (Hamilton) eine Aufholjagd zu starten.

Auf die große WM-Party verzichteten der Brite und sein Team nach dem Rennen noch. Der Mann aus Stevenage schien auch nicht das große Bedürfnis nach einer großen Fiesta zu haben. Nach den ersten Freudeausbrüchen wirkte er eher nachdenklich. In Medienrunden philosophierte Hamilton mehr, als dass er Fragen beantwortete: „Die Formel 1 ist der Gipfel des Sports, aber es bedeutet nicht, dass ich nicht immer noch große Dinge machen kann. Etwas anderes zu tun, das einem hilft, seine Individualität hervorzuheben, ist wichtig. Das ist etwas, woran ich arbeite.“

Beim Finale in Abu Dhabi will es Mercedes dann aber „krachen“ lassen, sagte Teamchef Toto Wolff. Die Silberpfeile feierten unter seiner Führung acht Titel in vier Jahren: je viermal die Fahrer- und Konstrukteurs-WM. Diese Saison sei aber die „härteste Weltmeisterschaft“ gewesen.

Vor der großen Abschlussfete bei den Scheichs steht in zwei Wochen das Rennen in Brasilien an. In der Heimat seines großen Idols Ayrton Senna will Hamilton nach dem Krönungsrennen seinen zehnten Saisonerfolg schaffen und seinen eh bis Ende 2018 laufenden Vertrag bei Mercedes bald verlängern: „Das dürfte einfach werden.“

Für Vettel werden es noch zwei Rennen, die er mit Würde hinter sich bringen muss: „Was das nächste Jahr bringt, weiß ich nicht.“ Er war zur Saison 2015 von Red Bull zur Scuderia gewechselt: „Das Team wächst. Es gibt viele positive Aspekte. Ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Vettel mühte sich, sich und seiner Mannschaft Mut zu machen. (dpa)

