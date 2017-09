Hamburger im Fahrkarten-Stress Zwei Touristen wollten Bahn fahren, kamen aber nur eine Station weit. Dann sollten sie trotz Ticket Strafe zahlen.

Haben ihr Ticket gekauft, aber in der Bahn nicht abgestempelt: Die Hamburger Marlies Müller und Hermann Peitzner. © Rene Meinig

Die Geschichte wäre schnell erzählt, ginge es nur um die blanken Fakten. Doch Hermann Peitzner will sich nicht darauf beschränken. Dem Hamburger Tourist, der vergangene Woche Dresden besuchte, geht es um viel mehr, nämlich Gastfreundlichkeit und Verständnis. Was war passiert?

Peitzner wollte mit seiner Lebensgefährtin Marlies Müller mit der Straßenbahn aus Seidnitz ins Zentrum fahren. Sie kauften sich Fahrkarten und stiegen ein. Keine Haltestelle später kamen zwei Kontrolleure und wollten die Fahrkarten sehen. Kein Problem, dachte Peitzner und hielt sie hin. Dumm nur, dass sie nicht abgestempelt waren. „Ich wusste nicht, dass dies nötig ist“, sagt der Dresden-Besucher. „In Hamburg kauft man ein Ticket für die U-Bahn oder andere Verkehrsmittel und damit ist dieses entwertet“, sagt Peitzner. Er gibt unumwunden zu, sich nicht ausreichend über Dresdner Gepflogenheiten informiert zu haben. „Aber als ich hörte, dass ich 60 Euro zahlen soll, war ich erschrocken“, erinnert er sich. Die Kontrolleure seien wirklich nett gewesen, rückten aber nicht von der Strafe ab. „Sie verwiesen uns ins Servicecenter am Postplatz. Dort sollten wir vorsprechen“, sagt Peitzner.

Und tatsächlich trifft er dort auf verständnisvolle Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe. Sie halbieren die Strafsumme auf 30 Euro. Mehr Kulanz sei nicht möglich. Doch auch das findet der Hamburger nicht angemessen. „Wenn ich schon mehrfach ohne Fahrschein unterwegs gewesen wäre, könnte ich damit leben. Aber so geht doch eine Stadt nicht Touristen um.“

„Wer ohne gültigen Fahrschein fährt, muss zahlen“, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Da würden keine Unterschiede zwischen Einheimischen und Touristen gemacht. „Da ist das Kulanzangebot schon großzügig gewesen. Mehr kann der Fahrgast nicht erwarten, egal, woher er kommt“, sagt Lösch. Und der Sprecher glaubt sich zu erinnern, dass Fahrkarten in Hamburg auch abgestempelt werden müssen. „Das ist doch fast in allen deutschen Städten so.“ Damit liegt er jedoch falsch. Ein Anruf beim Hamburger Verkehrsverbund bestätigt, dass in der Hansestadt keine Tickets entwertet werden müssen. „Die sind gekauft sofort gültig“, sagt eine Sprecherin. Hermann Peitzner hofft, dass die Dresdner Verkehrsbetriebe bei den nächsten Touristen ohne Stempel verständnisvoller reagieren.

