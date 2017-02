Halteverbote wegen Sonderkehrungen Während der Einsätze des städtischen Bauhofes muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

In der kommenden Woche wird der Bauhof die Sonderkehrungen im Stadtgebiet fortsetzen. An diesen Tagen muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Es werden die Straßen gekehrt und Straßeneinläufe gesäubert. Da das Wetter mitspielen muss, kann es zu Verschiebungen kommen. Autofahrer sollten aufpassen: In einige Bereiche werden vorübergehende Halte- oder Parkverbote ausgeschildert. Das Ordnungsamt werde Kontrollen vornehmen, so die Verwaltung. Diese Straßen sind in der kommenden Woche dran:

Dienstag: Burgstraße zwischen Volkshauskreuzung und Kreisel, Bahnhofstraße bis Volkshauskreuzung, Thielestraße.

Mittwoch: Albertstraße, Unnaer Straße 25 bis 46, Bertolt-Brecht-Straße.

Donnerstag: Wappenhenschstraße, Givorser Straße.

Freitag: Ritterstraße

