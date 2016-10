Halteverbote schrecken Kunden Die Grimmaische Straße ist wieder offen. Für einige Gewerbetreibende ist es schlimmer als vorher.

© Symbolfoto/Steffen Füssel

Seit vergangenem Herbst war die Grimmaische Straße gesperrt. Die Händler in Döbeln West merkten das an den nachlassenden Umsätzen. In der vergangenen Woche wurde die Straße wieder für den Verkehr geöffnet. „Ich habe mich schon gefreut. Aber was jetzt passiert, ist eine noch größere Katastrophe. Statt mehr Umsatz mache ich weniger“, sagte Toska Matzeik, die im Getränkeeck an der Grimmaischen Straße arbeitet. Der Grund dafür steht nahe dem Geschäft auf der Straße: eine Ampel, die den Begegnungsverkehr an der Kreuzung zur Lindenallee regeln soll. Außerdem besteht dort Halteverbot, der aber kurz vor dem Getränkeladen wieder aufgehoben wird. Trotzdem trauen sich die Kunden nicht, die Kurzzeitparkplätze vor dem Geschäft zu nutzen, erzählt Toska Matzeik. Die Verkäuferin hält die Ampel für unnötig. Sonst sei es in der Straße auch eng zugegangen. „Es rollte auch ohne Ampel. Jeder hat Rücksicht genommen.“ Jetzt würden die Leute weit entfernt vom Geschäft anhalten. „Ich trage älteren Leuten die Getränke manchmal zum Auto.“

Auch für Kornelia Härtel im Lotto- und Bestellcenter läuft es noch nicht so gut. Die Einbahnstraßenregelung in der Grimmaischen Straße ist derzeit noch umgedreht, auf einer Straßenseite besteht Halteverbot. „Die Kunden finden keine Parkplätze“, sagte die Geschäftsfrau. „Manche sagen auch, das Geschäft sei noch schlechter zu erreichen als vorher.“ Eine Weile wird die Regelung noch bleiben. Die Straßenbauarbeiten in der Bahnhofstraße werden erst im kommenden Jahr beendet.

