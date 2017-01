Haltestellenschild gerammt

Alkoholisiert am Steuer

Dippoldiswalde. Ein 61-jähriger Fahrer war ohne Fahrerlaubnis und mit Alkohol am Steuer unterwegs. Polizisten kontrollierten am Donnerstagmorgen einen Renault, der auf der Alten Altenberger Straße unterwegs war. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer alkoholisiert am Steuer saß. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.