Haltestellenscheiben splittern vor allem bei Unfällen Glasbruch ist auch in anderen Städten ein Thema. Trotzdem hat der Dresdner Fall überrascht.

An der Straßenbahnhaltestelle An der Flutrinne wurden zahlreiche Scheiben zerstört. © Sven Ellger

Der Schaden ist noch nicht behoben und die Vandalen, die am vergangenen Wochenende in Mickten 80 Glasscheiben zertrümmert haben, könnten jederzeit wieder zuschlagen. Diese Sorge treibt die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) um. Der Ersatz der Scheiben an den Haltestellen Sörnewitzer Straße und An der Flutrinne, mit denen Fahrgäste vor Spritzwasser von der Straße geschützt werden, kostet rund 50 000 Euro. Dieses Geld müssen allein die DVB aufbringen, denn eine Versicherung für solche Schäden hat das Unternehmen nicht und die Täter sind nach der nächtlichen Attacke geflüchtet. Niemand hat sie gesehen.

Mit Vandalismusproblemen sind die DVB nicht allein. Auch die Nahverkehrsunternehmen anderer Großstädte setzen an ihren Straßenbahnhaltestellen auf die Glasbarrieren und haben schon erlebt, dass sie zertrümmert wurden. Beispiel Berlin: „Nach Auskunft unserer Fachleute gehen vereinzelt natürlich mal Scheiben kaputt“, berichtet Markus Falkner, Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). „In den allermeisten Fällen passiert das durch Verkehrsunfälle, sehr viel seltener durch Vandalismus“. Mit einem Schaden wie dem aus Mickten vom vergangenen Wochenende hatte er noch nicht zu tun.

Auch Stefan Tschök von der Chemnitzer Verkehrs-AG hat so etwas noch nicht erlebt. „Vandalismus an klassischem Spritzschutz ist eher die Ausnahme“, berichtet der Unternehmenssprecher. „Deutlich häufiger von Vandalismus betroffen sind dagegen insbesondere Seitenscheiben von Fahrgastunterständen.“

Frauke Bank von der Berliner Firma Wall hat einen Tipp für die Dresdner. Ihr Unternehmen, das unter anderem für Haltestellen in Leipzig zuständig ist, kennt ebenfalls Vandalismusschäden, wie sie die DVB jetzt erlebt haben. Allerdings nicht im gleichen Umfang. In Nächten, in denen es besonders hoch hergeht, wird in Leipzig ein Teil der Scheiben ausgebaut. Das gilt zu Silvester zum Beispiel für das Connewitzer Kreuz, eine Gegend, die der Dresdner Neustadt ähnelt. „Es ist dort in der Vergangenheit ja immer wieder zu schweren Vandalismus-Schäden diverser Art gekommen“, sagt Frauke Bank. Auch Silvester 2017 werden die Scheiben vorsorglich demontiert.

