Haltestellen werden modernisiert Rund um die Haltestelle Gerhart-Hauptmann-Straße stehen Bauzäune und mehrere Fahrzeuge. Ende März soll alles fertig sein.

Mittwochvormittag am Haltepunkt Gerhart-Hauptmann-Straße der Linie 4: Bohr- und Sägegeräusche hallen über die Straße. Rund um die Haltestelle stehen Bauzäune und mehrere Fahrzeuge. Bauarbeiter laufen auf und ab. Nicht weit entfernt an der Johannisbergstraße das gleiche Bild. Auch hier wird gebaut. Falk Lösch, Pressesprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), erklärt warum: „Die Haltestellen werden derzeit modernisiert“, sagt er. Ende März soll alles fertig sein.

Dann wollen die DVB auch erklären, welche genauen Neuerungen es an den Haltestellen gibt. Eine fällt schon jetzt auf. An der Gerhart-Hauptmann-Straße ist das alte, dunkle Wartehäuschen verschwunden. Stattdessen steht nun eine Bank im vorderen Teil der Haltestelle. Die Modernisierung der Strecke haben die DVB gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Oberelbe und dem Landkreis Meißen initiiert, so Lösch. (SZ/nis)

