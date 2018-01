Haltestellen sollen schnell repariert werden In Freital waren mehrere Haltepunkte demoliert worden. Die Stadt reagiert zügig.

Diese Bushaltestelle am Platz des Friedens in Freital wurde demoliert. © Annett Heyse

Freital. Die Zerstörungswut von Chaoten an zwei Bushaltestellen kostet die Stadt und damit den Steuerzahler insgesamt 7 000 Euro. In der Silvesternacht waren die Haltstelle an der Dresdner Straße/Ecke Potschappler Straße und eine Haltestelle in Zauckerode stark beschädigt worden. Die Haltestelle an der Dresdner Straße wurde komplett entglast. „Neben den zerbrochenen Glasscheiben wurden außerdem Bänke, Papierkörbe und Werbevitrinen zerstört“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Es sei Anzeige erstattet worden.

Der Bauhof hat die Haltestellen mittlerweile beräumt. Defekte Bänke und Papierkörbe werden derzeit schon vom Bauhof ersetzt. Die Glasscheiben wurden bestellt und werden je nach Anlieferung an den Haltestellen montiert. Die Werbevitrinen werden durch die jeweiligen Werbefirmen ersetzt. Laut Vertrag mit dem Regionalverkehr Dresden (RVD) ist die Stadt für die Haltestellen verantwortlich. Der RVD kümmert sich um das Haltestellenschild und die Fahrplanaushänge. (SZ/win)

