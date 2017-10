Haltestellen fallen aus Durch die Aufräumarbeiten und Schäden des Sturms kommt es im Linienverkehr des RVD zu Behinderungen.

Das Sturmtief Herwart hinterließ in der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge einige umgeknickte Bäume und beschädigte Häuser. Zu fast 400 Einsätzen sind die knapp 1000 Kameraden der örtlichen Feuerwehren gerufen wurden.Besonders schwer war das Osterzgebirge betroffen. Im Nachlauf des Sturms kommt es heute auch zu Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr im Osterzgebirge und der Weißeritzregion. Wie der RVD mitteilt, kommt es wegen gesperrter Straßen teilweise zu zeitlichen Behinderungen und Umleitungen, sodass einige Haltestellen nicht bedient werden können. Betroffen sind die Linie 365 - Ortsdurchfahrt Sadisdorf - zwischen Schmiedeberg und Sadisdorf, Gasthof entfällt. Linie C - Saalhausen gesperrt - beginnt und endet in Zauckerode

Linie 348 - Oelsa - Karsdorf (B170) - zwischen Campingplatz und Wendeplatz entfällt. Linie 370 - Waldidylle gesperrt (zurzeit nur Stichfahrten nach Falkenhain möglich). Linie 386 - Straße zw. Lungkwitz und Hausdorf gesperrt. Weitere Informationen erhalten Betroffene über das Servicetelefon des RVD.

Kontakt zum RVD unter der Telefonnummer 03514921357.

