Haltestelle wegen Bauarbeiten verlegt

Ab sofort ist die Haltestelle Turnergäßchen in Freital-Hainsberg verlegt. Die Buslinien A, 348, 345, 363 und 376 stoppen nun rund 100 Meter weiter stadtauswärts in Fahrtrichtung Weißeritzpark gesehen. Darüber informierte die Geschäftsstelle des Regionalverkehrs Dresden. Auswirkungen auf den Fahrplan hat die Verlegung nicht. Hintergrund ist vielmehr, dass eine Baustelle den Bus-Stopp blockiert. Bereits seit Mai 2016 wird auf der Dresdner Straße in Hainsberg gebaut. Die Freitaler Strom und Gas sowie die Wasserversorgung Weißeritzgruppe tauschen dort schrittweise die Gas- und Wasserleitungen aus. (hey)

