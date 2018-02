Haltestelle-Umbau für Gamig geplant Barrierefrei soll sie sein und ein Dach bekommen – aber noch nicht sofort.

© Archiv: Baldauf

Gut Gamig. Auf Gut Gamig herrscht viel Betrieb: Mitarbeiter, Patienten, Bewohner, Gäste gehen ein und aus. Etliche davon kommen auch mit dem Bus und haben nun einen Grund zur Vorfreude. Der Landkreis will die Haltestelle auf der Kreisstraße an der Einfahrt zum Gut Gamig umbauen, sodass auch Leute mit Handicap hier bequem ein- und aussteigen können. Dieses Jahr soll zunächst geplant werden. Dazu gehört auch die Gestaltung der Unterstellmöglichkeit für die Fahrgäste, also des Häuschens. Sobald der Kreishaushalt beschlossen ist, soll der Auftrag zur Planung vergeben werden. Gebaut werden soll dann aber erst nächstes Jahr, sagt die zuständige Amtsleiterin im Landratsamt. Voraussetzung dafür ist, dass der Landkreis Fördermittel erhält und seinen Anteil finanzieren kann.

Die nächste Veranstaltung im Gut ist am 21. April das Frühlingsfest mit Tag der offenen Tür in den Werkstätten und einem Benefizkonzert im Schlosscafé. (SZ/sab)

