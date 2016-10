Haltestelle als Kunstobjekt Ein Leser fragte jetzt an, ob die Bushaltestelle an der Schule am Schacht ihr Geld wert ist.

Großenhain. Grund der Frage für den Anwohner war die Beoachtung, dass nur der Stadtbus überhaupt an die Haltestelle heranfährt. Der Schulbus – und unser Leser dachte, die Haltestelle sei vor allem für die Schüler – macht dagegen an der Külzstraße halt, nicht vor der Schule. Ist der Haltepunkt sein Geld wert, fragte er deshalb.

Im Großenhainer Rathaus rechnen die Verantwortlichen hier nicht nach Schülerzahlen und Bussen ab. Sprecherin Diana Schulze erklärt, was die Haltestelle vor allem ist: ein Kunstobjekt und ein Treffpunkt. Der sei mit dem Umbau zum Bildungsstandort entstanden. Hauptelement sei der stilisierte Wasserlauf entlang der Straße „Am Schacht“, bis zum „Hafen“. An den bestehenden Buslinien wurde nicht verändert, so Diana Schulze. Der Standort der Haltestelle des Stadtbusses wurde vor der Kindereinrichtung „Sonnenkäfer“ angelegt. Diese Bushaltestelle hat ein Dach in der Form eines Segels. Die große zentrale Pflasterfläche in Form eines Bootes unterstütze die Leitidee des Fließens und des Vergehens der Zeit. Alt und Jung nutzen diese Flächen – und genau das sei Ziel der Umgestaltung gewesen.

