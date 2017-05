Haltepunkte im Oberland und in Oderwitz beschmiert Verschiedenste Gegenstände an den Bahnhöfen sind am Wochenende entlang der Bahn mit wasserfester Farbe bekritzelt worden.

Wasserfeste Stifte und Farbe haben Schmierfinken im Oberland benutzt. © dpa

Löbau/Zittau. Am Wochenende haben sich Schmierfinken an verschiedenen Haltepunkten in der Oberlausitz ausgelassen. Die unbekannten Täter beschmierten die Haltepunkte der Bahn in Neugersdorf, in Eibau und in Oderwitz. Des Weiteren war die Eisenbahnbrücke in Großschönau ein Ziel der Graffiti-Täter.

Die Schmierfinken nutzen jede freie Fläche, um sich auszutoben. Dabei beschmierten sie Papierkörbe, Streugutkisten, Infotafeln und in Neugersdorf auch einen Schaltkasten der Deutschen Bahn. Am Haltepunkt Oderwitz mussten zudem das Schild am Bahnsteigende und das Wartehäuschen der Bushaltestelle dran glauben. Die Täter benutzten wasserfeste Stifte und Farbe für ihre Kritzeleien.

Die Beamten der Bundespolizei in Ebersbach fotografierten alle Schriftzüge und haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (szo)

