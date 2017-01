Haltepunkt am Markt soll ausgebaut werden Auf eine Vorzugsvariante hatten sich die Stadträte bereits geeinigt. Jetzt geht es an die Genehmigungsplanung.

Bushalt am Markt in Nossen. © Claudia Hübschmann

Der Zugang für Fahrzeuge des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) am Haltepunkt Markt Nossen soll ausgebaut werden. Momentan haben hintereinander zwei Busse in der Parkbucht Platz. Kommt ein dritter dazu, muss dieser warten. Dadurch kommt es auf der Freiberger Straße häufiger zu Behinderungen. Die Stadt will diesen Zustand verbessern – sodass zukünftig drei Busse so hintereinander halten können, dass der fließende Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Dazu muss die Parkbucht ausgebaut werden.

Im Technischen Ausschuss am Dienstagabend wurde erneut über die vom Stadtrat bevorzugte Ausbauvariante gesprochen und weitere Träger öffentlicher Belange angehört. „Wir gehen jetzt in die Entwurfsplanung und arbeiten dann an der Genehmigung, und zwar so, dass wir die Anforderung von Passanten am Markt, wartenden Fahrgästen, Verkehr und Dienstleistern gleichermaßen beachten“, so ein Mitarbeiter aus dem Bauamt. Wann der Bau beginnt, könne noch nicht genau gesagt werden. Der Förderbescheid liege allerdings bereits vor. Für die Arbeiten wird mit Kosten von rund 300 000 Euro gerechnet.

zur Startseite