Fußball Halten die Erwartungen? Der Döbelner SC spielt zu Hause gegen den ATSV Wurzen. Der hat auswärts erst einen Punkt geholt.

Stephan Liefold (links) hat in Taucha den Ausgleich für den Döbelner SC erzielt. Am Sonnabend geht es für ihn und seine Teamkameraden gegen Wurzen. © André Braun

Seit vier Spielen sind die Landesklassefußballer des Döbelner SC ungeschlagen. Zuletzt brachten die Döbelner auch von der SG Taucha einen Zähler mit, fügten dem Landesliga-Absteiger damit die ersten Punktverluste zu. Klar, dass die Serie nun im eigenen Stadion fortgesetzt werden soll. Und der Gegner scheint „machbar“. Auch wenn der ATSV FrischAuf Wurzen mit elf Punkten auf Platz sieben der Tabelle und damit deutlich vor den Döbelnern (11./9) steht.

Betrachtet man die Auswärtsbilanz der Wurzener, stellt man fest, dass sie auf Gegners Plätzen bisher erst einen Zähler geholt haben (1:1 in Süptitz). Das klingt nach einer lösbaren Aufgabe, drei Punkte scheinen da fast schon wieder Pflicht zu sein. Gelingt der DSC-Elf ein voller Erfolg, könnte sie den Kontrahenten in der Tabelle überflügeln. Doch die Döbelner sollten die bisherige Auswärtsschwäche des Gegners nicht überbewerten. Zuallererst gilt es, die Aufgabe ernst zu nehmen. Das heißt, auch nach vier Spielen ohne Niederlage kommen die Erfolge nicht von allein. Nur wenn alle Akteure von Beginn an konzentriert zur Sache gehen, lässt sich die Serie weiter ausbauen.

