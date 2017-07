Halten bald Fernbusse in Pirna? Die Marktführer machen bislang einen großen Bogen um die Stadt. Doch es gibt Hoffnung.

Bald auch in Pirna? Ein Flix wie hier am Zentralen Omnibusbahnhof in Hannover könnte bald auch in der Elbstadt halten. © dpa

Pirna. Die Busse großer Fernbus-Unternehmen könnten möglicherweise bald auch in Pirna halten. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Stadträtin Katrin Lässig (Ihre Nachbarn im Stadtrat – Freie Wähler) hervor. Die Abgeordneten hatte sich vor Kurzem erkundigt, ob die Busse künftig auch Pirna anfahren könnten, da das Geschäft mit den Fernbussen derzeit äußerst floriere. Nach Aussage des Pirnaer Rathauses gebe es allerdings bislang keinen Halt im Fernbusliniennetz im Ort. Die ehemals vom Regionalverkehr Dresden (RVD) angebotene Linie Dresden-Prag mit Halt am Pirnaer Busbahnhof sei ersatzlos eingestellt worden – vermutlich, weil die Konkurrenz der bundesweit agierenden Fernbus-Unternehmen zu stark wurde. Laut der Stadt liege die nächste Fernbushaltestelle am Dresdner Hauptbahnhof, der aufgrund der guten S-Bahnverbindung von Pirna nach Dresden prima und in recht kurzer Zeit zu erreichen sei. Für Fernbusnutzer sei dieser Weg auch zumutbar. Gleichwohl hat Pirna nun eine Anfrage an die FlixMobility GmbH, unter deren Regie die Flixbusse fahren, angefragt, ob die Busse künftig auch in Pirna halten können, was sich positiv auf den Tourismus auswirken könnte. Eine endgültige Antwort soll es aber erst nach der Sommerpause des Stadtrates geben. (SZ/mö)

