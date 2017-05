Haltegnubbel für Preis nominiert Unter den Nominierten für den Sächsischen Staatspreis für Innovation befindet sich auch eine Erfindung von Sören Flint aus Weißwasser.

Der Gnubbel oder Haltefix ist aus Gummi und lässt sich universal einsetzen, er ist eine Erfindung aus Weißwasser. © Privat

Die zehn Nominierten für den Sächsischen Staatspreis für Innovation stehen fest. Darunter befindet sich auch der sogenannte Gnubbel von Sören Flint aus Weißwasser. Die weniger als zehn Zentimeter große Halterung aus Gummi soll nicht nur Menschen mit Handicap im Alltag helfen, sondern auch bei Freizeitaktivitäten und im Sanitätsbereich zum Einsatz kommen.

Sören Flint und die neun anderen Unternehmer werden in einem nächsten Schritt ihre Innovation vor einer Jury präsentieren. Diese ermittelt im Anschluss die Gewinner. Diese werden im Rahmen der futureSAX-Innovationskonferenz am 28. August 2017 bekannt gegeben und prämiert. Zusätzlich wird im Rahmen der Konferenz der Sonderpreis der sächsischen Handwerkskammern vergeben. In diesem Jahr prämiert der Freistaat bereits zum 19. Mal wegweisende Innovationen sächsischer Unternehmen. Der Sächsische Staatspreis für Innovation ist mit Preisgeldern von insgesamt 50 000 Euro dotiert. (SZ)

