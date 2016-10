Halt und Hoffnung für die Flüchtenden Neue Flüchtlings-Camps müssen her, denn Tausende fliehen vor den Kämpfen in Mossul. Mitten drin: die Hilfsorganisation Arche Nova aus Dresden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Militärkolonnen hüllen Flüchtlinge in eine riesige Staubwolke: Tausende versuchen, sich im Großraum Mossul in halbwegs sicheres Gebiet durchzuschlagen. Die Vereinten Nationen rechnen mit bis zu 800 000 Schutzsuchenden, mindestens ein Drittel von ihnen Kinder. © Reuters/Alaa Al-Marjani Militärkolonnen hüllen Flüchtlinge in eine riesige Staubwolke: Tausende versuchen, sich im Großraum Mossul in halbwegs sicheres Gebiet durchzuschlagen. Die Vereinten Nationen rechnen mit bis zu 800 000 Schutzsuchenden, mindestens ein Drittel von ihnen Kinder.

Friedrich Machein, Arche Nova, Projektkoordinator und Assessor Irak.

Die Arbeiten gehen zügig voran, und Friedrich Machein hätte die Baustelle auch schon längst besucht – wären da nicht immer wieder die selbstmörderischen Attacken des IS, die das zivile Leben lahmlegen. Im Süden der nordirakischen Stadt Kirkuk begleitet der 50-jährige Wasserbau-Ingenieur die Erweiterung eines neuen Flüchtlings-Camps. „Bisher sind dort fast 900 Familien untergebracht, und jetzt schaffen wir Platz für weitere 600“, sagt der Mann, der im Auftrag der Dresdner Hilfsorganisation Arche Nova schon um die ganze Welt reiste und im Katastrophenfall weiß, was zu tun ist – sauberes Wasser finden und an die Notleidenden verteilen.

Das jüngste der drei Camps, die sich auch unter der Obhut der Arche befinden, heißt Daquq. Es liegt mitten in der Wüste, und was das bedeutet, schildert Machein so: „An manchen Tagen steht der Staub knöchelhoch und überzieht alles mit einer feinen Sandschicht.“ Das große Problem aber stellt das Grundwasser dar: Das sei salziger als die Nordsee, sagt der Praktiker.

Weil das Camp Daquq auf eine Kapazität von über 9 000 Menschen ausgebaut wird, wird es in der nächsten Zeit eine dritte Bohrung für einen Brunnen geben mit dem wahrscheinlich gleichen Ergebnis. Die UN hat die Technik zum Entsalzen des Wassers bereits geordert.

In den beiden schon länger bestehenden Camps Al-Wand und Qoratu weiter südöstlich im Kurdengebiet gelegen und nahe der iranischen Grenze, werde ebenfalls an der Erweiterung gearbeitet, erklärt der Helfer im Auftrag der Helfer der ersten Stunde. Denn die Geschichte der Arche Nova begann 1992 mit einem kleinen Hilfskonvoi von Dresden aus in den Norden des Iraks. Im jüngsten Konflikt des Landes bildete dann Machein selbst die Vorhut.

Seit 2015 betreut er mit seinem Team die Wasserversorgung in den drei Camps und 20 umliegenden Dörfern. Die Arche-Leute kümmern sich um Abwasser, reparieren Schultoiletten, verteilen Hygiene-Kits und koordinieren die Arbeit der medizinischen Teams, die speziell Flüchtlinge auf dem Land versorgen.

Peschmerga besiegten die IS-Angreifer im Süden von Kirkuk, die Straßen sind wieder frei und die Arbeiten in Daquq können vorangehen, denn die nächsten Flüchtlinge warten schon vorm Tor des Camps.

