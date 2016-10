Halt! Sitz! Lauf! Vier Designer aus Leipzig denken übers Alter nach. Klingt wenig sexy. Doch mit ihren Möbeln, die Senioren wieder in Schwung bringen, winkt ihnen ein Preis.

Kirstin Overbeck, Jonathan Geffen, Benjamin Hein und Willi Möller vom Designbüro Etage8. © Thomas Kretschel

Kirstin Overbeck, heute 30, konnte manchmal kaum hinsehen, wie sich ihre Großmutter zu Hause an Schränken und Tischen entlang hangelte. Dabei reifte in ihr eine Idee: Es müsste eigentlich Möbel mit Haltegriffen geben. Bei einer Recherche fiel ihr noch etwas auf: Handläufe in Pflegeheimen und Krankenhäusern führen zwar entlang von Treppen und Fluren – aber sie enden meist an der Zimmertür. Von dort aus ist jeder auf sich allein gestellt. Bisher.

Mittlerweile hat die junge Frau aus der Nähe von Münster an der Burg Giebichenstein in Halle ihren Master in Industriedesign absolviert, zusammen mit drei Kommilitonen die Möbelmarke „Mormor“ gegründet und mit ihnen den Gedanken aus Omas Stube zu fertigen Produkten entwickelt: Halt, Sitz und Lauf. Ein schlichter Esstisch mit elegantem Handlauf aus Vollholz. Stühle, deren Sitzflächen beim Aufstehen leicht nach vorn kippen und die Kommode „Lauf“ mit schönen Griffen. Es sind keine Möbel, die aussehen wie aus einem Reha-Laden – sondern wie aus einem skandinavischen Möbelmagazin. Die jungen Gestalter sind Fans des nordischen Stils und Anhänger eines demokratischen Designansatzes: „Wir wollen kein teures High-End-Design. Menschen, die Hilfe brauchen, sollen sie sich auch leisten können“, sagt die Firmengründerin. Genaue Preise der Kollektion sollen bis zum Markteintritt Anfang nächsten Jahres feststehen, spätestens zur Pflegemesse in Nürnberg im April.

Design-Preise könnte das Leipziger Team dann ebenfalls haben: „Mormor“ ist Kandidat für den German Design Award, der im Februar auf der „Ambiente“-Messe in Frankfurt am Main vom Rat für Formgebung verliehen wird. Und Overbecks Greiftisch ist für den Sächsischen Designpreis nominiert, der am 24. Oktober im Dresdner Albertinum verliehen wird. Eine Jury hat bereits 33 von 191 eingereichten Produkten in die engere Wahl genommen. „Halt“ ist für den Sonderpreis „Soziales Design“ ausgewählt. Zudem wird im Internet unter www.design-in-sachsen.de über einen Publikumspreis entschieden. Die Stimmabgabe ist bis 16. Oktober möglich.

Gutes Design ist unsichtbar

„Design ist weit mehr als Formgebung“, sagt Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). „Design ist Qualitätsmerkmal, Verkaufsargument und Kommunikationsinstrument.“ Mit dem diesjährigen Schwerpunkt Nachhaltigkeit würden zudem grundlegende Fragen nach der Verbesserung der Lebensumstände, energie- und ressourcenschonender Produktion und der Gestaltung einer besseren Gesellschaft in den Mittelpunkt gestellt.

Die Marke „Mormor“ passt dazu. Das Wort meint in skandinavischen Sprachen die Großmutter mütterlicherseits, und an sie ist gedacht. Der Tisch „Halt“ von Kirstin Overbeck soll als Stütze im Raum dienen und das Aufstehen und Hinsetzen erleichtern. „Er stiftet Sicherheit und zugleich Mobilität in einem selbstbestimmten Wohnalltag“, sagt sie. Außerdem könne der Handlauf als Ausgangspunkt für physiotherapeutische Übungen dienen. Der Stuhl „Sitz“ von Willi Möller orientiert sich an der Bewegungslehre, um die Muskulatur zu trainieren und Stürze zu verhindern. Die Armlehnen an den Seiten bieten Handgriffe, und er kippt leicht nach vorn, so dass man leichter hoch kommt. Die Möbel soll es künftig in verschiedenen Farbtönen und Materialien geben. Weiteres Interieur wie Regale, Ablagen und Raumteiler sind in Vorbereitung. Gedacht sind die Möbel keineswegs nur für private Wohnungen, sondern auch für Pflegeheime, Rehakliniken und integrative Wohnformen. „Die Aktivmöbel“, sagt Kirstin Overbeck, „sind nicht nur Hilfe für Ältere, sondern für alle Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.“

Die Jury-Vorsitzende Silke Claus, Geschäftsführerin der Bayern-Design GmbH des bayrischen Wirtschaftsministeriums, ist von den Ideen angetan. „Die Möbel von Mormor zeigen ein wohltuendes Bemühen, Qualitätsbewusstsein und sozialen Anspruch miteinander zu verbinden“, sagt Claus. Design bedeute längst nicht mehr nur das Styling von Oberflächen. Das Zusammenspiel von Nutzbarkeit, Ergonomie, Effizienz und Nachhaltigkeit von Produkten sei beim Design-Begriff in den vergangenen Jahren zunehmend wichtiger geworden. Dazu hätten nicht zuletzt die Feedback-Möglichkeiten der Kunden durch die neuen Medien beigetragen. Große Unternehmensberatungen wie McKinsey würden heute viele Designer beschäftigen, um diesen ganzheitlichen Anspruch zu erfüllen und Gestaltung neu zu denken, berichtet die Architektin und Psychologin Silke Claus. Es gelte der Satz des kanadischen Stardesigners Bruce Mau: „Gutes Design ist unsichtbar – bis es versagt.“

Erste Entwürfe für die „Mormor“-Möbel waren bereits im Studium an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein entstanden. Eine Architektur-Dozentin hatte 2012 das Semesterprojekt „Ü 60. Design für morgen“ gestartet. Die Studenten sollten beantworten, was sie wohl benötigen, wenn sie 40 Jahre älter sind. Praktisch und schön sollten die Kreationen sein. Möbel sind dabei nur ein Produkt des Designer-Quartetts. Kirstin Overbeck, Willi Möller, Jonathan Geffen und Benjamin Hein haben sich während des Studiums kennengelernt und schon 2011 ihr Designbüro „Etage8“ ins Leben gerufen. Neben den eigenen Marken gestalten sie Auftragsarbeiten wie Messestände und Designprojekte für Unternehmen. Als Liebhaberei betreibt das Team nebenbei eine „Candy Company“ – Kleinmöbel, die von Süßigkeiten inspiriert sind: Hocker in Form einer Lakritzschnecke oder mit farbenfrohen Zuckerperlen und eine Deckenleuchte mit bunter Zuckerkette. Es sind Kleinserien mit großer Aufmerksamkeit auf Messen und in Magazinen. „Das ist ein Selbstläufer“, sagt Overbeck.

