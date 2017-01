Halt, Polizei, umblättern! Vier bekannte Dresdner sind die Protagonisten eines ungewöhnlichen Leseabends.

Lesen verbindet: Ein Dresdner Verein holt Prominenz der Stadt ans Mikrofon. © Atticus

Wer kann sich schon einen Polizeipräsidenten vorstellen, der im Urlaub abends daheim gemütlich im Sessel sitzt und dabei in den neuesten Dienstvorschriften schmökert? Nein, auch Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar liest gern mal ein gutes Buch und das wird er beweisen.

Am 22. Januar gehört Kretzschmar zu den vier Prominenten, die an einem besonderen Leseabend ab 18 Uhr jeweils ein Buch vorstellen, das sie persönlich besonders geprägt oder berührt hat. „Lesen verbindet – Menschen und ihre Bücher“ ist der Name der Veranstaltung im Jazzclub Tonne, die im Erfolgsfall durchaus der Beginn einer Reihe sein könnte. Das zumindest kündigt Eric Hattke an, der Vorsitzende des Dresdner Vereins Atticus, der hinter dem Leseabend steckt. Atticus, erst im Mai gegründet, setzt sich für ein lebendiges, weltoffenes und vielfältiges Dresden ein. „Wir wollen die Menschen wieder ein bisschen näher zusammenbringen“, sagt Hattke. Neben politischen Initiativen soll nun auch die Literatur dazu beitragen. „Am Ende sind wir doch alle Leser und damit Menschen. Das scheinen einige vergessen zu haben“, sagt Hattke.

Um ein möglichst breites Spektrum an Interessenten zu gewinnen, haben die Macher für ihren Leseabend vier Menschen ausgewählt, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Neben Polizeipräsident Kretzschmar werden der Sänger Gunther Emmerlich, die Schauspielerin Antje Trautmann und der Forschungsprofessor Karl-Siegbert Rehberg von der TU Dresden bei der Premiere dabei sein. Welche Bücher sie vorstellen werden, das soll bis zum Abend geheim bleiben. Der Clou: Zwischen den Präsentationen wird Tichina Vaughn, Solistin an der Semperoper, Lieder interpretieren, die zu den ausgewählten Büchern passen. Das Programm soll sich in eine wohlige Salonatmosphäre einkuscheln, zu der auch Wein und Brezeln gehören.

Der Verein Atticus hat sich übrigens nach einer Figur aus dem Roman „Wer die Nachtigall stört“ von Harper Lee benannt. Der Anwalt Atticus Finch setzt sich darin auch außerhalb des Gerichtssaals für einen zu Unrecht verurteilten Schwarzen ein, weil es sein Gewissen nicht anders zulässt.

Momentan gehören dem Verein 15 Mitglieder an, darunter Schüler, Studenten, Historiker und Ingenieure aus allen Generationen. Symbol der Gruppe ist eine gelbe Hand auf schwarzem Grund. „Die Hand steht vor allem für die Individualität des Menschen“, sagt Eric Hattke. Irgendwie steht sie auch für ein „Stopp!“, das sich gegen ausgrenzende Kräfte richten soll.

Der Eintritt für „Lesen verbindet“ kostet fünf Euro. Auf der Homepage von Atticus können Karten vorab reserviert werden, was aufgrund der begrenzten Platzzahl auch empfohlen wird. Wann kann man schon mal Gunther Emmerlich und den Polizeipräsidenten über Literatur diskutieren sehen?

