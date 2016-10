Halloween im Kulturverein Im Mittelpunkt des Spukfestes standen auch diesmal wieder die schönsten Kürbiskreationen – mit Siegern und Platzierten.

Vereinschef Jens Hantschke fungierte als Kürbiswächter. © Bernd Goldammer

Zum 10. Mal hatte der Kulturverein Arnsdorfer Land zum Halloween-Kürbis-Wettbewerb aufgerufen. Diese Veranstaltung hat sich zu einem Familienereignis gemausert. Schon Tage zuvor wurden Kürbisse geerntet und zu Kompott verarbeitet. Die Gehäuse aber waren wichtiges Bastelgut. Sie wurden zu fantasievollen Halloween-Ausstellungsstücken gestaltet.

Der Wettbewerb des Arnsdorfer Kulturvereines ist sehr beliebt. Jedes Jahr kommen mehr Besucher und Wettbewerbsteilnehmer. In diesem Jahr sind die Veranstalter in das Gebäude der alten POS ausgewichen. Eine richtige Entscheidung, wie sich später zeigen sollte. Denn zum Jubiläumsfest waren besonders viele Kreativkürbisse eingereicht worden. Der Platz reichte geradeso. Die öffentliche Präsentation hat Sonntagnachmittag viele Arnsdorfer magisch angezogen. Die Spannung war groß. Denn für die besten drei Arbeiten sind Preise ausgelobt. Alle Kürbisschnitzer wollen sie erreichen, alle wollen mit ihren Exponaten gesehen werden.

Deswegen gibt es in Arnsdorf sogar einen richtigen Kürbiswächter. Dessen Aufgabe ist es, für die Sicherheit der eingereichten Arbeiten zu sorgen. Jens Hantschke, der Chef des Arnsdorfer Kulturvereines, hat diesen Job höchstpersönlich übernommen. Vor dem alten Schulgebäude waren Feuerschalen aufgebaut. Die Atmosphäre war romantisch. An der Auswahl der Preisträger beteiligte sich in Arnsdorf auch die Freiwillige Feuerwehr, genauso wie eine Publikumsvertretung und ein Mitglied des Kulturvereines. „In diesem Jahr war es für die Jurymitglieder leicht, die Siegerin zu ermitteln. Lisa Wehner hat eine tolle Familie hinter sich. Sie haben sie beraten und unterstützt. Mit ihrer Ufo-Landschaft wurde sie Sonntagabend zur Siegerin erklärt“, so Jens Hantschke. Weil Erwachsene die Arbeiten der Kinder eben sehr ernst nehmen, dauerte die Auswahl für die beiden folgenden Plätze etwas länger. Schließlich wurde Rena Schmidt aus Seeligstadt auf den 2. Platz gehoben, Zoe Eidner aus Fischbach kam auf Platz 3. „Die Qualität der eingereichten Arbeiten war sehr gut, deshalb möchte ich mich bei allen Teilnehmern bedanken“, so Jens Hantschke. Und er konnte gleich noch eine gute Nachricht verkünden: Das 11. Halloweenfest werde künftig wieder in der ehemaligen Mittelschule stattfinden. Die Bedingungen sind damit den größeren Besucherzahlen angepasst.

