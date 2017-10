„Hallo, ich wohne hier“ Wöchentlich trifft die Polizei in Riesa auf orientierungslose Menschen. Ein Heim denkt nun über Handyortung nach.

Wenn demente Menschen ihren Weg gehen, kann sie niemand daran hindern. Daher haben die meisten Pflegeeinrichtungen eine Art Notfallplan. © Symbolbild/André Schulze

Felsenfest ist sich der Senior sicher, in genau diesem Haus zu wohnen. An einem Oktobermorgen steht der Mann vor der Tür von SZ-Fotograf Sebastian Schultz in Riesa. „Ehe man dem Fremden erklären konnte, dass das nicht sein kann, war er auch schon im Flur.“

Fälle wie diese erleben die Riesaer Polizisten laut Revierleiter Hermann Braunger wöchentlich. Wenn eine orientierungslose Person verschwunden ist, ist für die Polizei eine präzise Personenbeschreibung das Wichtigste, erklärt Revierleiter Hermann Braunger: „Suchen Sie mit der Beschreibung männlich, 1, 75 Meter und helle Jacke, tagsüber mal einen Senioren in der Riesaer Innenstadt. Da müssten wir viele Leute ansprechen“, sagt er. Ist eine orientierungslose Person aufgetaucht, ohne dass bereits eine Vermisstenmeldung vorliegt, hofft die Polizei auf einen „lichten Moment“. „Wenn wir den Namen haben, können wir im Melderegister nachschauen, wo die Person wohnt“, erklärt Hermann Braunger.

Auch Bewohner des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Riesa verirren sich von Zeit zu Zeit in der Stadt. „Wir haben offene Häuser, wir schließen niemanden ein. Da kommt es natürlich mal vor, dass jemand nicht zurückfindet. Viele demente Menschen sind ja körperlich noch ganz fit“, erklärt Geschäftsführerin Heike Eulenfeldt. Wird eine Person vermisst, greift in den PBZ-Häusern eine Art Notfallplan: „Zuerst wird innerhalb des Haues gesucht.“

Danach gehe die Suche in der näheren Umgebung weiter. „Hilft auch das nicht, schalten wir nach einiger Zeit die Polizei ein“, erklärt Eulenfeldt. Eine feste Zeitspanne zwischen dem Punkt, an dem der Bewohner zuletzt gesehen wurde und dem Anruf bei der Polizei, gebe es aber nicht. „Das kommt immer auf die Situation an. Im tiefsten Winter oder kurz, bevor es dunkel wird, schalten wir die Polizei sicher eher ein als an einem Sommermorgen.“ Dass die Beamten zur Hilfe gerufen wurden, sei aber jetzt schon lang nicht mehr vorgekommen. „Durch ein dichtes Netz an Mahlzeiten und Betreuungsangeboten fällt es relativ schnell auf, wenn jemand fehlt.“

Der Heimleiter des Riesaer Seniorenhaues „Albert Schweitzer“, Hans-Gunter Große, beziffert diesen Zeitraum auf etwa zwei Stunden. Auch er und seine Kollegen haben einen Notfallplan, für den Fall, dass jemand „auf Wanderschaft“ gegangen ist, wie Große sagt. Etwa 90 Bewohner mit Demenz kämen in seinem Hause dafür infrage. „Etwa einmal im Monat müssen wir jemanden suchen.“ Dabei werden nach Möglichkeit die Angehörigen mit einbezogen. Aber auch aufmerksame Riesaer helfen mit: „Wenn jemand einen Senior mit Hausschuhen und Rollator mit unserem Kennzeichen an der Robert-Koch-Straße sieht, können sich viele schon denken, wo er oder sie hingehört.“

Mit dem Taxi nach Oschatz

Der Heimleiter hat aber auch schon andere Erfahrungen gemacht: „Ein Bewohner hat sich mal in ein Taxi gesetzt und nach Oschatz fahren lassen, wo er früher gewohnt hat.“ Letztlich seien aber alle Geschichten gut ausgegangen, so Große. Dennoch denkt der Heimleiter aktuell darüber nach, die Notrufklingeln „auf den neuesten Stand“ zu bringen: „Wir prüfen, ob wir die finanziellen Mittel haben, um die Anlage mit einer satellitengestützten Handyortung zu verbinden.“

Konkret würde das bedeuten, die Bewohner mit einem Senor, etwa am Handgelenk, auszustatten. So ließe sich schnell nachvollziehen, wo die orientierungslose Person gerade ist. „Da das aber eine freiheitseinschränkende Maßnahme ist, bräuchten wir in jedem einzelnen Fall die Zustimmung des Amtsgerichts und des Hausarztes“, erklärt Hans-Gunter Große.

Im Internet kosten die Systeme, die auf Basis von GPS-Ortung funktionieren, um die 100 Euro – je nach Ausstattung. Für manche Modelle wird zusätzlich eine monatliche Servicegebühr fällig. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) lehnt die Ortungssysteme nicht grundsätzlich ab, rät aber, immer genau zu überlegen, ob die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte wirklich notwendig ist: „Letztlich wäre es immer besser, die Person zu begleiten. Aber uns ist natürlich auch bewusst, dass das im Pflegeheimalltag nicht immer funktioniert“, so Astrid Lärm von der DAlzG.

Wenn ein orientierungsloser Spaziergänger vor der Tür steht, rät sie: „auf gar keinen Fall auf Konfrontationskurs zu gehen.“ Etwa zu sagen wie: „Sie begehen gerade Hausfriedensbruch“, bringe rein gar nichts. Besser sei es, unaufgeregt ins Gespräch zu kommen, um sich dabei an die Lösung heranzutasten, erklärt Astrid Lärm.

Im Falle des Seniors vor der Tür unseres Fotografen setzte der „lichte Moment“ erst ein, als der Mann schon in einem Streifenwagen saß. Auf dem Weg zum Revier erkannte er sein Zuhause wieder – diesmal aber wirklich.

