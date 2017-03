Hallo Deniz! Der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel schreibt aus der U-Haft einen Brief und dankt all jenen, die sich für ihn einsetzen. Auch Dresdner Journalisten setzen am Donnerstag ein Zeichen für Pressefreiheit.

Dresdner Journalisten versammeln sich im Innenhof des Zwingers. © Fabian Schröder Dresdner Journalisten versammeln sich im Innenhof des Zwingers.

Sie setzen ein Zeichen für Pressefreiheit und den in der Türkei in U-Haft sitzenden deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel.

#FreeDeniz fordern die Teilnehmer auf mitgebrachten Plakaten.

Etwa 90 Journalisten unterschiedlicher Medienhäuser sind gekommen.

Gegen den „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel wurde am vergangenen Montag nach 13 Tagen in Polizeigewahrsam in der Türkei Untersuchungshaft verhängt.

Yücel, der einen deutschen und türkischen Pass hat, wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen. Deutsche und europäische Politiker sowie Medien kritisieren das türkische Vorgehen scharf. In vielen Städten hat es Solidaritätsbekundungen gegeben. Am Donnerstag auch in Dresden. Etwa 90 Journalisten, die in der sächsischen Landeshauptstadt für unterschiedliche Medienhäuser arbeiten, versammelten sich im Innenhof des Zwingers, um für Deniz Yücel und Pressefreiheit zu demonstrieren.

Deniz Yücel wurde am Mittwoch vom Istanbuler Gefängnis Metris in die Haftanstalt Silivri rund 80 Kilometer westlich der Millionenstadt verlegt. Dort ist er nun zusammen mit anderen politischen Häftlingen eingesperrt, schrieb er in einem Brief an seine Freunde, Verwandte und Unterstützer. Den Brief verfasste Yücel handschriftlich noch vor seiner Verlegung. (fsc)

Hier der Brief im Wortlaut:

„Hallo Welt,

nach 13 Tagen in Polizeihaft bin ich nun im Gefängnis Istanbul-Metris. Es mag sich merkwürdig anhören, aber mir kommt es so vor, als hätte ich ein kleines Stück meiner Freiheit zurückgewonnen: Tageslicht! Frische Luft! Richtiges Essen! Tee und Nescáfe! Rauchen! Zeitungen! Ein echtes Bett! Eine Toilette für mich alleine, die ich aufsuchen kann, wann ich will. Tagsüber - wenn ich will - Küche und Hof mit einer Handvoll politischer Häftlinge, abends eine Zelle für mich allein. Hier werde ich nicht lange bleiben, aber es ist okay. Und obwohl sie mich meiner Freiheit beraubt, bringen mich das Verhör und die Urteilsbegründung noch immer zum Lachen. Ich muss jetzt abbrechen. Aber ich danke allen Freunden, Verwandten, Kollegen, und allen, die sich für mich einsetzen. Glaubt mir: Es tut gut, verdammt gut.

Herzlich, Deniz“

Das ist der Brief, den Yücel im Gefängnis schrieb

Foto: WeltN24/dpa

