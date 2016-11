Hallo Biker! Motorradfreunde entdecken zunehmend die Berge und Täler im Osterzgebirge. Das liegt auch an den Gastgebern.

Die Hotels Stephanshöhe in Schellerhau – hier Maskottchen Yoki – und Lugsteinhof in Zinnwald unterstützen auch die jährliche Heimkinderausfahrt der Motorradfreunde Beinhart aus Pirna. © privat

Wenn die Chefin gern Motorrad fährt, ist es nicht weit bis zu einer neuen Geschäftsidee. Erst recht, wenn sie aus der Tourismusbranche kommt. Ines Schubert hat das größte Hotel des Osterzgebirges, das Best Western Stephanshöhe in Schellerhau, zu einer motorradfreundlichen Herberge geführt. Das hat die Hoteldirektorin schwarz auf weiß.

In dem Haus können Biker all das erwarten, was sie brauchen. Das gaben der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Sachsen und der Automobilclub ADAC Sachsen der Stephanshöhe nun schriftlich. Das Hotel darf das Gütesiegel jetzt drei Jahre führen und damit werben.

„Wir können damit neue Zielgruppen erreichen“, sagt Ines Schubert. „Mit der Zertifizierung wissen Biker, was sie hier erwarten dürfen.“ Und da trifft es sich gut, wenn die Chefin selbst leidenschaftliche Motorradfahrerin ist. Eine Visierputz-Station hatte das Hotel ohnehin schon eingerichtet, damit die Biker nach einer langen Tour auch am nächsten Tag den richtigen Durchblick im Straßenverkehr haben. Es wurden Motorrad-Treffen organisiert, um das Potenzial zu testen. Was Ines Schubert gefällt – kurvenreiche Strecken im Erzgebirge mit herrlicher Landschaft –, kam ebenso bei anderen Bikern an. So ging die Stephanshöhe nun noch einen Schritt weiter und ließ sich zertifizieren. „Die Idee kommt aus Bayern“, weiß die Hoteldirektorin. Inzwischen haben andere Bundesländern nachgezogen und die Biker als interessante und auch gut situierte Kundschaft entdeckt. Insgesamt 27 Kriterien müssen die Herbergen erfüllen, um das Gütesiegel zu bekommen. Dazu gehören ein ausgewiesener Motorradparkplatz, eine kleine Motorradschraubwerkstatt mit speziellen Werkzeugen und Tourenmaterial, zählt Ines Schubert auf.

In Sachsen wurden im Juni die ersten beiden Hotels als motorradfreundlich ausgezeichnet. Beide Zertifikate gingen in die Weißeritzregion. Neben dem Hotel Pesterwitzer Siegel erhielt das Naturhotel Gasthof Bärenfels diese neue Qualitätsbescheinigung. Und es wundert nicht: Beide Inhaber, Marko Siegel und Jan Kempe, sind privat auch gern mal auf zwei Rädern unterwegs. Inzwischen sind in Sachsen neun Hotels als motorradfreundliche Herbergen beim ADAC aufgeführt. Mit dem Lugsteinhof in Zinnwald, dem zweitgrößten Gästehaus im Osterzgebirge, hat sich mittlerweile ein dritter Vermieter aus der Region in die Biker-Liste eintragen können. Dazu Silke Zimmermann vom Lugsteinhof: „Vor ein paar Jahren war das Thema noch gar nicht so interessant.“ Das habe sich erst in letzter Zeit entwickelt. Der Lugsteinhof hörte sich auf speziellen Motorrad-Messen um. Auch sensibilisierten zumindest zwei begeisterte Motorradfahrer innerhalb der eigenen Belegschaft für diesen Wachstumsmarkt. „Inzwischen ist die Nachfrage enorm gestiegen“, so Silke Zimmermann. Und sie hat noch mehr beobachtet: „Biker bleiben länger und genießen ihren Aufenthalt – ein dankbares Publikum.“ Und oft auch ein Zahlungskräftiges.

zur Startseite