Hallo, altes Haus! Am Freitagabend öffnete der Kulturpalast nach jahrelangem Umbau wieder. Gefeiert wurde innen wie außen.

Dieser Blick zeigt den noch fast leeren Saal des Kulturpalasts. Zur Eröffnungsfeier war jeder Platz gefüllt. Auch auf den Gängen flanierten die Besucher und bestaunten die erneuerte Modellgips-Decke mit den neuen Lampen. Fotos: Robert Michael

Der Kulturpalast öffnet und die Dresdner kommen: Zum Bühnenprogramm war der Vorplatz voller Fans des Hauses. Foto: Christian Juppe

Staunen. Gesichter voller Erwartung und Neugier. Fast, als betreten die Gäste eine Kathedrale, lassen sie ihren Blick durchs Foyer, hinauf zur Galerie und durch den Saal schweifen. Der Kulturpalast, ganz neu und doch der alte, ist am Freitagabend Stadtgespräch nicht nur vor Ort.

Noch am Freitagnachmittag erledigen Handwerker letzte Handgriffe sind am vorderen Balkon und auf allen Etagen zugange. Bereits mittags sind zahlreiche Journalisten auch überregionaler Medien durch das Haus gezogen – begeistert vom Festsaal. Um 19 Uhr, zu Beginn der Festveranstaltung stimmt jedes Detail.

Draußen feiern da die Dresdner schon seit zwei Stunden auf dem Vorplatz mit großer Bühne und sprudelnden Brunnen, dass sie ihren Kulti wieder haben. Stammgäste der Philharmonie, die dort viele Konzerte erlebt haben, sind darunter. Andere erinnern sich gern an Vorstellungen von „Rosen für die Frauen“, in die sie mit ihren Kolleginnen eingeladen waren. Oder an grandiose Dixieland-Konzerte, die Festival-Veranstalter Joachim Schlese auch künftig wieder für möglich hält.

Fünf Jahre lang war der Kulturpalast geschlossen, wurde entkernt und umgebaut. „Wir eröffnen heute Abend viel mehr als einen Konzertsaal. Wir schreiben ein Stück Geschichte für die Stadt Dresden“, sagt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in seinem Grußwort. Mitten im Herzen der Stadt sei dieser Kulturpalast ein Bekenntnis zur Vergangenheit, das die komplexe Geschichte in der DDR einschließe, statt nur auf die vermeintlich unbeschwerte Zeit des Barock und der Renaissance zu verweisen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble lobt in seiner Rede den Kulturpalast als einen Ort, der Menschen zusammenführen wird und Kultur und Bildung ein neues Zuhause gibt.

Dabei ging dem Umbau eine intensive Debatte voraus. Davon ist nun auch beim Bühnenprogramm zu hören, wo der Leiter des Kulturamtes über die strengen Anforderungen des Denkmalschutzes spricht. Enormes Fingerspitzengefühl war nötig, um historisch Wertvolles mit modernen Anforderungen an ein Konzerthaus zu verbinden. Das haben Architekten und beteiligte Firmen mit Bravour gelöst, wie ihnen bescheinigt wird. Der neue Konzertsaal ist einem Weinberg nachempfunden, bietet 1 800 Menschen Platz und besticht durch eine hervorragende Akustik. Das bestätigt die Philharmonie. Auch eine Konzertorgel hat der Palast nach langer Debatte bekommen. Dafür machte sich der Förderverein der Dresdner Philharmonie stark. Die Zentralbibliothek, die mit ins Gebäude eingezogen ist, lädt am Sonntag von 10 bis 18 Uhr zum Familientag ein. Die Entscheidung zum Kulturpalast-Umbau sei manchem als kleinster gemeinsamer Nenner erschienen, fasst Dirk Hilbert schließlich zusammen: „In Wahrheit ist dieser Ort, der größtmögliche Teiler – ein Teiler von Kunst, Bildung und Kommunikation.“

