Hallenser hat die schwerste Knolle Bei der Jubiläumsmeisterschaft in Schöna wurde nun der neue Kohlrabi-König gekürt. Doch nicht nur das.

Gartenfreunde unter sich: Vize-Meister Kay Hage, Sieger René Strankowski und der Lokalmatador Andreas Graichen (v. l.) freuen sich über ihr Abschneiden bei der Kohlrabimeisterschaft in Schöna. © Marko Förster

Bei der 20. offenen Schönaer Kohlrabimeisterschaft fiel am Freitagabend in Wurmi´s Getränkestübel am Dorfplatz nach einem echten Kopf-an-Kopf-Rennen die Entscheidung um die schwersten Pflanzenknollen. Der Sieger-Kohlrabi wiegt 17 Kilogramm, sein Umfang: 146 Zentimeter. Züchter René Strankowski kommt aus Halle an der Saale. Der 50-Jährige gewann zum ersten Mal, nahm aber schon mehrfach teil.

Platz zwei ging an seinen drei Jahre jüngeren Gartenfreund Kay Hage aus Halle. Dessen Gewächs brachte 15,3 Kilogramm mit Umfang 85 Zentimeter auf die Waage. Vor einigen Jahren holte er schon einmal den zweiten Platz. Die beiden hatten nicht damit gerechnet, dass sie es unter die besten drei schaffen. Umso größer war die Begeisterung der beiden Hallenser. Ihr Erfolgsgeheimnis wollen sie aber für sich behalten. „Vielleicht liegt es an dem Wasser aus der Saale-/Elstermündung“, sagt Hage.

Bronze holte indes ein Lokalmatador: Der Kohlrabi des 66-jährigen Andreas Graichen aus Schöna wog 13 Kilogramm – bei einem Umfang von 81 Zentimetern. Letztes Jahr hatte Antonin Schimunek aus der Nähe von Decin in Tschechien gewonnen.

Das leichteste Exemplar hatte derweil Hugo Hirsch aus Schöna mitgebracht. Lediglich 13 Gramm wog sein Kohlrabi. „Dieses Jahr war kein Kohlrabi-Jahr“, erklärte ein Jury-Mitglied. „Das Frühjahr war zu kühl.“ Das bisherige Rekordjahr war 2011, als die Siegerpflanze von Harti Erler aus Schöna 23,2 Kilogramm aufwies.

Die Idee des Wettbewerbes stammt von Rolf Pieschel aus Schöna. Am jetzigen Freitagabend stand die 20. Auflage ins Haus. Dazu brachten die Gärtner ihre Züchtungen auf die Waage. 74 Hobbyzüchter waren dabei. Zwei Pflanzen wurden diesmal disqualifiziert. Eine Jury wog und bewertete die Exemplare. Sieger beim Schätzen des Gesamtgewichtes war Gastgeber Dietmar Wurm vom Getränkestübel. Seine Schätzung: 263 Kilogramm – damit lag er nur vier Kilogramm daneben. Denn alle Kohlrabis zusammen brachten es auf 267 Kilo.

Außerdem gab es ein Quiz zum 20-jährigen Jubiläum der Kohlrabimeisterschaft – und noch eine Verlosung. Für musikalische Unterhaltung sorgte Sängerin Madeleine Wolf aus Lauenstein bei Altenberg. Rund 250 Besucher waren an diesem Abend da. Alle hoffen, dass auch im kommenden Jahr, am letzten Freitag im September, wieder die Kohlrabimeister gekürt werden.

