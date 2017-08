Hallenschwimmbad droht Zwangspause Die Anlage wirkt gepflegt und topp in Schuss. Tatsächlich muss sie für fast drei Millionen Euro saniert werden.

Betrieb im Schwimmbecken, Ebbe im Sprungbecken: Während Letzteres gerade repariert wird, stehen dem Riesaer Hallenbad die großen Baumaßnamen erst noch bevor. Die bringen wohl eine dreimonatige Schließzeit mit sich. Wann, ist noch offen.

Bahn für Bahn ziehen die Schwimmer durchs Wasser. Immer den bunten Markierungsleinen entlang. Sie teilen das 50-Meter-Becken in schnelle und weniger schnelle Bahnen: Im Riesaer Hallenschwimmbad trainieren ambitionierte Vereinssportler genauso wie Senioren. Dort probieren sich Jugendliche aus, dort lernen Kinder erste Schwimmzüge. Gerade hat ein Bus eine Grundschulklasse gebracht. Die Lehrerin ermahnt die Kinder, sich ordentlich in Zweierreihe aufzustellen.

Jedes Jahr nutzen 135 000 bis 150 000 Besucher das Bad, dessen Betrieb die Stadt schon vor Jahren an die Stadtwerke Riesa ausgelagert hat. Generationen von Schülern haben dort Schwimmen gelernt. Stadtwerke-Chef René Röthig gehörte Ende der 70er dazu. „Damals sah die Halle aber noch ganz anders aus“, erinnert sich der Geschäftsführer. Heute ist kaum erkennbar, dass die Schwimmhalle zu DDR-Zeiten entstand. Dafür wurde sie viel zu aufwendig aus- und umgebaut – sodass sich Riesa heute rühmen kann, eine im weiten Umkreis einzigartige Schwimmhalle zu haben. Wer kann sonst eine WM-taugliche Sprunganlage mit 10-Meter-Brett bieten und ein zusätzliches WM-taugliches 50-Meter-Schwimmbecken daneben?

Während dort die Schwimmer ihre Bahnen ziehen, ist das fünf Meter tiefe Sprungbecken dagegen leer: Einsam steht ein Baugerüst im Becken – an zwei großen Anschlussrohren war ein Leck aufgetreten und Wasser in die Sauna nebenan gedrungen. Das wird jetzt repariert. Das wirkliche Problem aber liegt woanders. „Wir müssen das Hallenbad in einem Umfang von voraussichtlich fast drei Millionen Euro instand setzen“, sagt René Röthig.

Das liegt nicht etwa an einer großen Havarie. Der Anlass ist viel einfacher – und für die Besucher nicht wahrzunehmen: Die meisten Anlagen sind ganz einfach in die Jahre gekommen. Ob Lüftungs-, Heizungs- oder Sanitärtechnik: Die meisten Geräte sind zwischen 15 und 25 Jahre alt. „Die hohe Luftfeuchtigkeit und die Wasserzusätze tun das ihre bei der Alterung dazu“, sagt der Stadtwerke-Chef. Deshalb plane man längst, viel Technik auszutauschen.

Und das ist derart teuer? „Dafür gibt es zwei Gründe“, sagt René Röthig. Das eine seien die neuen Vorschriften. „Mittlerweile sind etwa andere Luftmengen vorgeschrieben, die ausgetauscht werden müssen.“ Das bedeutet womöglich größere Geräte, die irgendwie auch Platz im Gebäude finden müssen. Der zweite Grund für den finanziellen Aufwand hängt eng damit zusammen: Ein Ein- oder Umbau in einem bestehenden Gebäude sei immer aufwendiger, als sperrige Technik schon bei einem Neubau zu berücksichtigen. Da müssen Decken geöffnet und Wände verrückt werden – das mache jeden Bauschritt komplexer und damit teurer.

Deshalb hofft man auf Fördergelder vom Freistaat. Schließlich haben im Hallenbad schon berühmte Schwimmer trainiert – bis hin zu Jens Kruppa, der bei Olympia 2004 in Athen eine Silbermedaille holte. Viele weitere Sportler hängen in einer Art Ehrengalerie an der Wand. Heute nutzen das Bad nicht nur Vereine wie der SC Riesa, sondern auch die Wasserwacht und die Polizei. Dazu kommen zahlreiche Schulen aus Riesa und Umgebung – und natürlich die ganz normalen Badegäste.

Sie alle müssen damit rechnen, dass das Hallenbad in eine Zwangspause geht. „Wir gehen davon aus, dass etwa drei Monate gebaut werden muss“, sagt René Röthig. Wann das passiert, ist noch offen: Jetzt wird erst einmal der Fördergeldantrag gestellt. Ist der erhoffte Bescheid da, geht es an die Ausschreibung. „Gern würden wir die übliche Schließzeit in den Sommerferien für einen Teil der Bauarbeiten nutzen“, sagt René Röthig. „Aber wenn der Bescheid etwa im September kommt, würden wir nicht erst ein Jahr verstreichen lassen.“ Während ein Großteil der Technik ersetzt wird, soll sich danach für die Nutzer nichts Wesentliches ändern. Und die Eintrittspreise? „Die haben wir jedes Jahr im Fokus und schon längere Zeit nicht erhöht“, sagt Röthig. Über kurz oder lang werde sich aber der Mindestlohn auch dort widerspiegeln. OB Marco Müller (CDU), der auch Stadtwerke-Aufsichtsratschef ist, legt Wert darauf, dass die anstehenden Baumaßnahmen völlig ohne Zuschuss der Stadt realisiert werden – dank der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke. Auch vom Freistaat gebe es positive Signale, sich am Erhalt der Sportstätte mit bis zu 50 Prozent zu beteiligen. „Deshalb freue ich mich schon jetzt, wenn unsere Schwimmhalle nach der Erneuerung wieder allen Riesaern zur Verfügung steht – vom Babyschwimmen über den Schul- und Vereinssport bis hin zu unseren aktiven Senioren“, sagt OB Müller.

