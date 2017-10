Hallenbad hat Grund zum Feiern Generationen von Riesaern haben in der Anlage Schwimmen gelernt. Jetzt wird das Bad 40 – und lädt Besucher auf eine Zeitreise ein.

Sieht gar nicht aus wie 40: ein Blick ins Hallenbad Riesa. © Sebastian Schultz

Wer heute einen Blick ins Riesaer Hallenschwimmbad wirft, glaubt es kaum: Die Anlage neben der Sachsenarena wurde schon vor 40 Jahren eröffnet. Das Jubiläum feiert der Bäderbetrieb Riesa mit einem Tag der offenen Tür am 29. Oktober. Aus diesem Anlass ist an dem Tag von 8 bis 15 Uhr der Eintritt frei.

Zum Programm an diesem Tag gehören unter anderem eine Fotoausstellung, die Blicke in die Vergangenheit ermöglicht. Es gibt geführte Rundgänge durch Schwimmhalle und Sauna. Experten führen Wasserrettungsübungen vor. Angebote für Klein und Groß sollen für Abwechslung sorgen. „Ein besonderes Highlight wird eine Vorführung der Abteilung Wasserspringen des SC Riesa“, heißt es in der Ankündigung.

Der normale Saunabetrieb kann an diesem Tag allerdings nicht stattfinden. (SZ)

