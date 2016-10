Hallen-Reitturnier in Vorbereitung Der Reitclub Kamenz erwartet vom 21. bis 23. Oktober Starter von Thüringen bis Brandenburg.

Symbolfoto © Rolf Ullmann

Die Saison bei den Reitern neigt sich dem Ende zu. Mit dem Hallen-Turnier vom 21. bis 23. Oktober in Jesau in der Reitanlage Graf kommt noch einmal Schwung in die Szene. Am Freitag startet die 21. Auflage mit Prüfungen für Einsteiger und Freizeitreiter in Dressur und Springen. Der Sonnabend ist ab 8 Uhr den Dressurreitern vorbehalten. Bis 18 Uhr wird um Siege gekämpft, Ehrenpreise locken. Sonntag 8 Uhr gehen Springreiter auf sieben Parcours an den Start. Die Veranstaltung ist eine der wenigen Hallen-Reit-Turniere der Region und zahlreiche Teilnehmer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen reisen an. Übrigens: Jeden Sonntag findet in der Reithalle das sogenannte Freispringen statt. Junge wie routinierte Pferde werden trainiert und mit Fitnessprogramm im leichten Training gehalten. Ab Februar/März beginnen an den Wochenenden wieder die intensiven Trainingslehrgänge mit verschiedenen Gast-Dozenten. (SZ)

zur Startseite