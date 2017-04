Halleluja mit 1 500 Kreuzreitern Osterreiten hat eine mehr als 500 Jahre alte Tradition. Bei neun Zügen wird die Osterbotschaft ins Land getragen.

Ostersonntag beginnt für die Osterreiter früh. Denn dann wird bei neun Prozessionen in der Oberlausitz wieder singend und betend die Botschaft von der Auferstehung Christi in die Nachbarpfarrei getragen. In diesem Jahr werden über 1 500 Reiter im schwarzen Gehrock, mit Zylinder und weißen Handschuhen das „Halleluja“ auf reich geschmückten Pferden ins Land tragen. Diese Tradition gibt es bereits bei den überwiegend sorbischen Katholiken seit mehr als fünf Jahrhunderten.

Die größte und älteste Auferstehungsprozession ist in Wittichenau zu erleben. Mehr als 450 Kreuzreiter begeben sich jedes Jahr auf den Weg zur Pfarrgemeinde Ralbitz. Geritten wird dort seit 1541 am Ostersonntag. In einem Teil des Zuges wird zudem deutsch gesungen und gebetet.

Die Wurzeln des Osterreitens reichen in vorchristliche Zeiten zurück. Die Feldumritte sollten die Saaten im Frühjahr vor der Missgunst des Bösen schützen. (SZ)

Prozession Strecke von nach ab an Bautzen Radibor 10.30 12.15 Ralbitz Wittichenau 9.15 12.15 Wittichenau Ralbitz 9.20 12.00 Crostwitz Panschwitz 12.15 15.00 Panschwitz Crostwitz 12.45 14.15 Radibor Storcha 11.45 13.45 Storcha Radibor 12.00 13.45 Nebelschütz Ostro 12.00 14.00 Ostro Nebelschütz 12.00 14.00 Ostritz/Markt Kloster St.Marienthal 13.00 14.00 Heimritt Strecke von nach ab an Radibor Bautzen 14.45 16.30 Wittichenau Ralbitz 15.00 18.00 Ralbitz Wittichenau 15.15 18.00 Panschwitz Crostwitz 15.30 17.30 Crostwitz Panschwitz 15.30 17.00 Storcha Radibor 15.30 17.30 Radibor Storcha 15.30 17.15 Ostro Nebelschütz 15.30 17.00 Nebelschütz Ostro 15.30 17.30 Kloster St.Marienthal über Dittersbach Ostritz/Markt 16.00 Quelle: Bistum Dresden-Meißen

