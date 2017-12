Halle am Ehrlichtweg in Flammen Ein großer Teil der Requisiten des Karnevalsvereins ist vernichtet. Kripoexperten untersuchen die Brandstelle.

zurück Bild 1 von 3 weiter Insgesamt 45 Kameraden waren bis weit nach Mitternacht im Einsatz an der Halle am Ehrlichtweg. © Roland Halkasch Insgesamt 45 Kameraden waren bis weit nach Mitternacht im Einsatz an der Halle am Ehrlichtweg.

Die Metallgestellreste im Wasserstrahl waren mal der Umzugswagen des Karnevalsvereins Weinböhla.

Nur aus gehöriger Entfernung konnten die Feuerwehrleute anfangs löschen. Auf dem Dach der Halle ist eine Photovoltaikanlage, die unter Strom stand.

Weinböhla. Kurz nach Mitternacht zum Freitag wurden die Weinböhlaer Feuerwehrleute aus dem Schlaf gerissen. Teile der Lagerhalle am Ehrlichweg brannten lichterloh. Einsatzleiter Kai Walther: „Es war genau 0.24 Uhr, als wir alarmiert wurden.“ Die 19 Kameraden aus Weinböhla hatten Unterstützung aus Niederau, Ockrilla und Großdobritz – insgesamt 45 Feuerwehrleute. Vereint konnten sie verhindern, dass die Flammen auf das benachbarte Möbelhaus der Firma Hülsbusch übergreifen.

Auch die Halle selbst gehört zu dem Möbelhandel. Kai Walther: „Problematisch war das Löschen anfangs, weil auf dem Dach des Gebäudes eine Photovoltaikanlage unter Strom stand, die Leitungen durch die Halle verliefen und die Anlage erst abgeschaltet werden musste.“ Die Feuerwehrleute konnten deshalb nur aus gehörigem Abstand das Löschwasser auf die Flammen richten. Bei bis zu 1 000 Volt bestand die Gefahr eines Spannungsüberschlags, so der Einsatzleiter. Fachleute des Stromversorgers Enso konnten den Strom schließlich unterbrechen.

Jan Hülsbusch vom gleichnamigen Möbelhaus: „Es gab eine starke Rauchentwicklung. Ein Gutachter muss jetzt feststellen, was im Lager beschädigt wurde.“ Der Möbelhausinhaber, sagt, dass es in allem Ärger gut war, dass ein Bürger schnell die Feuerwehr alarmiert hat und die Kameraden sehr schnell da gewesen sind. Dafür möchte er sich bedanken. Jan Hülsbusch hatte dem Karnevalsverein Teile der Halle für deren Requisiten zur Verfügung gestellt.

Die 76 Mitglieder des Weinböhlaer Karnevalsvereins „Wambu-La“ hat es richtig böse erwischt. Ein großer Teil ihrer Requisiten ist in den Flammen verbrannt. Vereinspräsident Daniel Wachsmuth: „Alles, was wir an Deko und Kulisse für die aktuelle Saison eingelagert hatten, ist hinüber. Von unserem gerade wieder aufgebauten Umzugswagen ist nur noch das Gestell übrig.“ Jetzt müsse geschaut werden, was sich dennoch verwenden lässt.

Der Verein hat einen starken Zusammenhalt, sagt Wachsmuth. Er wünscht sich, dass jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr viele Mitglieder mithelfen, das Wichtigste zu sichern. „Obwohl sicher jeder gern an seinen freien Tagen was anderes gemacht hätte.“ Auf jeden Fall sollten die Veranstaltungen im Zentralgasthof gesichert werden, so der Präsident.

Gegen 3.30 Uhr am Freitagmorgen hatten die Feuerwehrleute den Brand an der Halle komplett gelöscht. Verletzt habe sich niemand, so der Einsatzleiter. Kai Walther zur möglichen Ursache: „Es ist schwierig zu sagen, ob es mit der Photovoltaikanlage zusammenhing oder nicht. Eine andere technische Ursache ist nicht zu erkennen gewesen.“ Auf die Brände im benachbarten Coswig angesprochen, sagte Walther, dass zwar die Zeit eine ähnliche sei, aber dort hatte es ja innerhalb der Gebäude gebrannt, hier sei es am Gebäude, also draußen, gewesen.

Am Freitagvormittag waren die Brandermittler der Kriminalaußenstelle vor Ort, um nach der Ursache für das Feuer zu suchen. Wie Polizeisprecher Marko Laske informiert, hat sich herausgestellt, dass es Brandstiftung war. Unbekannte haben offenbar in Containern vor der Halle gezündelt. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Kripo ermittelt weiter und bittet Zeugen um Hilfe.

Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

