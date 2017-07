Halbzeit beim Neubau In dem winkelförmigen Gebäude entstehen 14 komfortable Wohnungen. Ihre Vermietung ist bereits ab Januar geplant.

Der große Moment: Auf der Baustelle an der Moritzburger Straße 50 a feierte die WBV GmbH jüngst Richtfest. Vor Ort hatten die Arbeiten zu dem Zwei-Millionen-Euro-Projekt im vergangenen Oktober begonnen. © Norbert Millauer

Alle Blicke sind nach oben gerichtet. Auf die oberste Gerüstetage des Viergeschossers, wo bunte Bänder eines geschmückten Birkenzweigs im Wind flattern. Neun Monate nach Baubeginn der neuen Coswiger Stadtvilla an der Moritzburger Straße 50 a sind nun Rohbau und Dachstuhl fertig. Ein Meilenstein für das Großprojekt der kommunalen Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig (WBV). Dieses Ereignis wird vor wenigen Tagen mit einem zünftigen Richtfest zelebriert.

Bevor Geschäftsführerin Pia Engel traditionell den letzten Nagel einschlägt, erklärt sie in luftiger Höhe: „Es ist der Höhepunkt an jedem Bau und auch für uns als Vertreter der WBV GmbH nicht alltäglich, denn das letzte Richtfest fand im Februar 2008 statt.“ Ihr Dank gilt allen, die ein zügiges Vorankommen ermöglicht haben. Damit meint sie nicht nur die Baufachleute, Architekten und Planer, sondern auch den Gesellschafter Stadt Coswig sowie die Aufsichtsräte und die Sächsische Aufbaubank (SAB). „Denn ohne deren Zustimmung hätten wir das Projekt gar nicht starten können.“ 1,2 der rund zwei Millionen Euro, die das Vorhaben kostet, werden über die SAB finanziert. Der Rest sind Eigenmittel der WBV. Fördergelder gab es nicht.

Eine Besonderheit ist der Winkelbau. Eine Form, die den Grundstücksgrenzen geschuldet ist. Denn das rund 1 000 Quadratmeter große Objekt hat seinen Platz in zweiter Reihe bekommen. Auf einer bislang kaum genutzten Fläche, die hinter dem sanierten Mehrfamilienhaus anno 1944 mit der Hausnummer 50/52 liegt. Es ist ebenfalls in WBV-Eigentum.

In dem Neubau wird das Unternehmen höherwertigen Wohnraum anbieten. Barrierearm gestaltet, mit bodengleichen Duschen, ohne Schwellen und mit breiteren Türen, sowie im Erdgeschoss sogar barrierefrei. Im Hausknick ist ein Aufzug untergebracht, über den sich alle Wohnungen erreichen lassen. Auch Balkon oder Terrasse gehören zu jedem Apartment dazu. Ebenso elektrische Außenrollladen. Die größeren Wohnungen sind mit zwei Toiletten ausgestattet. Insgesamt 14 Mietparteien wird das Gebäude beherbergen. Es entstehen Zwei- bis Vierraumwohnungen von 32 bis 100 Quadratmeter Größe. Bei den kleinen Wohnungen hat sich WBV für eine amerikanische, sprich offene, Küche entschieden. In den geräumigeren sind Wohnzimmer und Küche durch eine Ecke getrennt. Allerdings ist alles so konzipiert, dass sich die Mieter individuell diese Wand einziehen lassen können, wenn sie möchten. „Die Grundrisse sind so gestaltet, dass alles für alle Altersgruppen möglich ist“, betont Geschäftsführerin Pia Engel.

Darum auch ist auf der großen Bautafel „Ein neues Haus für Alt und Jung“ ausgewiesen. Ob die ursprüngliche Idee eines Mehrgenerationenhauses Wirklichkeit wird, hängt ganz von der Zusammensetzung der Mieter ab. Auf diese möchte die WBV keinen Einfluss nehmen. Denn die Nachfrage ist so groß, dass wahrscheinlich das Los entscheiden muss. Und das bei einem doch etwas höheren Quadratmeterpreis von 8,50 Euro Kaltmiete.

36 Interessenten gibt es im Moment, verrät Pia Engel. Mit ihnen laufen schon Vermietungsgespräche. „Unser Ziel ist, dass im August die Mietverträge unterschrieben werden, denn die Vermietung ab Januar 2018 ist realistisch“, sagt sie.

Bis dahin wird kräftig gebaut. Ein gewaltiger gelber Kran überragt weithin sichtbar alle Häuser im Umfeld. 13 Gewerke und elf verschiedene Firmen sind auf der Baustelle zugange. Gegenwärtig wird unter anderem das Dach gedeckt. Außerdem ist die Haustechnik an der Reihe. Heißt: Die Fachleute sorgen für den Einbau von Fußbodenheizung, Lüftung und Elektrik. Eine Arbeit, die Hand in Hand geht mit den Trockenbauern. Denn diese schaffen die Schächte und Wände, in denen die Kabel und Leitungen verlegt werden.

„Ich freue mich auf die Fertigstellung am Ende des Jahres“, sagt die WBV-Chefin optimistisch. Sie hofft, dass es weiterhin so flott und problemlos läuft wie bisher.

