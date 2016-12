Halbzeit beim Huthaus-Bau Die Wismut baut eine Lüftung für einen unterirdischen Stollen in Freital. Das Gebäude drumherum soll bis zum Sommer fertig sein.

Für die Belüftung des Oppel-Schachtes wird derzeit ein sogenanntes Huthaus gebaut. © Egbert Kamprath

Beim Bau eines sogenannten Huthauses am Oppel-Schacht in Freital-Zauckerode geht es voran. Wie der Projektleiter der zuständigen Wismut mitteilte, sei der Rohbau mittlerweile fertig. Im kommenden Jahr geht dann der Innenausbau des Hauses an der Ecke Wilsdruffer Straße/Oppelstraße weiter. Spätestens im Juni des kommenden Jahres soll das Gebäude dann fertig sein. Das Projekt ist das letzte Bauvorhaben im Rahmen des Baus und der Flutung des Wismut-Stollns.

In dem Huthaus werden in Zukunft die Lüfteranlagen für den Schacht hinunter zum Wismut-Stolln untergebracht. Die befinden sich derzeit noch unter Tage und unterliegen dort einem hohen Verschleiß, weil es im Schacht feucht ist. 300 000 Euro gibt die Wismut für den Neubau aus. Die Arbeiten hatten im August mit dem Abriss der alten Anlagen der Stelle begonnen.

Der Bau des Wismut-Stollns war nötig geworden, weil das Grund- und Regenwasser, mit dem die Grube Gittersee geflutet wurde, nicht von allein den Tiefen Elb-stolln weiter in Richtung Meißen und damit die Elbe erreichte. Mit dem Wismut-Stolln wurde diese Verstopfung gelöst. 22 Millionen Euro hat das Projekt insgesamt gekostet. Die Arbeiten wurden im Mai 2015 abgeschlossen.

Das Huthaus am Oppel-Schacht kann künftig ganzjährig genutzt werden. Es wird direkt daneben die Skateranlage gebaut und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet. Die Wismut will auch eine Informationstafel zum Oppel-Schacht anbringen.

