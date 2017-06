Halbzeit an Freitals Papierfabrik Die Landestalsperrenverwaltung rüstet die Weißeritz für künftige Hochwasser. In einem Jahr sollen die Arbeiten beendet sein.

Bauarbeiten an der Weißeritz nahe der Papierfabrik in Freital. Der Fluss wird auf Hochwasser vorbereitet. © Karl-Ludwig Oberthür

Bei den Arbeiten in der Weißeritz in der Nähe der Papierfabrik und des Metallwerks in Freital-Hainsberg geht es gut voran. Wie die zuständige Landestalsperrenverwaltung mitteilt, ist ein Teil des neuen Hanges gegenüber den Betrieben bereits fertiggestellt. Dort gehen die Arbeiten nun weiter. Außerdem entsteht ab August unterhalb einer Brücke in dem Bereich eine neue Stützmauer. Der Weißeritz wird dort auch mehr Platz zum Ausbreiten gegeben.

In dem Bereich macht die Weißeritz eine Rechtskurve. Dort sind, gut von der Dresdner Straße aus zu sehen, schon seit vergangenem Sommer die Bagger unterwegs. Zu Beginn der Arbeiten haben die Bauleute unter anderem eine völlig intakte Böschungsmauer freigelegt. Sie war hinter einer zwei Meter hohen Schicht aus Erde und Schotter versteckt.

Damit sich die Weißeritz im Hochwasserfall mehr ausbreiten kann, hat die LTV die Erdschicht beseitigen und die alte Böschungsmauer wieder freilegen lassen. Anschließend setzten Bagger große Natursteine in den Grund, der leicht schräg von der Böschungsmauer bis zur Weißeritz hinabgeht. Im Hochwasserfall können diese überspült werden und dienen bei normalem Wasserstand als Zufahrt zum Fluss für Kontrollfahrten.

Insgesamt wird das Flussbett in diesem Abschnitt so ausgebaut, dass es einem Hochwasser, wie es statistisch gesehen alle 200 Jahre vorkommt, standhält – im Fachjargon HQ 200 genannt. 1,5 Millionen Euro gibt die LTV in diesem Abschnitt aus. Im Spätsommer 2018 soll der Bau fertig sein.

