Halbnackter grölt Naziparolen Ein betrunkener 38-Jähriger in Unterhose brüllte in Freital mehrmals Sieg Heil. Nun stand er vor Gericht. Nicht das erste Mal.

Freital/Dippoldiswalde. Da stand er da, mitten auf der Dresdner Straße in Freital. Der inzwischen 38-Jährige hatte am Abend des 25. Oktober 2015 nur noch eine Unterhose an. Und er war offensichtlich sturzbetrunken. Ein Test, der ein paar Stunden später durchgeführt wurde ergab, dass er 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Freitaler fiel auf. Er grölte herum. „Ich hatte seit ungefähr 16 Uhr Bier und Schnaps in einer Kneipe getrunken und war auf dem Weg nach Hause“, erklärt der Mann am Amtsgericht Dippoldiswalde.

Dort musste sich der arbeitslose Deutsche jedoch nun nicht dafür verantworten, dass er fast nackt auf der Straße herumlief, herumschrie und damit Passanten an der Bushaltestelle in Höhe der Potschappler Straße nervte. Vielmehr wurde dem Mann der Inhalt seines Gebrülls zum Verhängnis. Ihm wurde Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen vorgeworfen.

Zeugen hatten gehört, wie der betrunkene Mann damals gegen 20.55 Uhr lautstark und mehrmals „Deutschland den Deutschen“ und „Sieg Heil“ gerufen hatte. Letzteres ist eine Straftat. Ein 16-Jähriger sagte dazu dann später bei der Polizei aus.

Der Beschuldigte ist kein Unbekannter für die Beamten. Er ist vorbestraft, auch wegen solcher Naziparolen. 18-mal musste sich der Freitaler in den vergangenen zwei Jahrzenten bereits vor Gerichten in Sachsen und Brandenburg verantworten. Wegen Diebstahls, Körperverletzung und anderem saß er gar schon mehrmals in Haft.

Weiterer Prozess kurz nach der Tat

Er wusste damals auch, dass er sich im November 2015 vor Gericht verantworten musste. Er wurde dann auch aufgrund vorheriger Vorfälle wegen Beleidigung, Diebstahls und Naziparolen zu mehreren Monaten Haft verurteilt. Warum also die erneuten Sieg-Heil-Rufe? „Das war großer Unsinn“, erklärt der Angeklagte mit gesenktem Blick. „Ich habe nicht nachgedacht.“

Der Freitaler, der erst in diesem Sommer aus dem Gefängnis entlassen worden war, gesteht die Rufe. Der Mann bereut diese und sagt, er wolle nun im November eine Maßnahme des Jobcenters beginnen. Doch ob das klappt, ist fraglich. Hatte der Staatsanwalt aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Freitalers eine Bewährungsstrafe von drei Monaten gefordert, schickt das Gericht den Angeklagten ins Gefängnis. Das Urteil: vier Monate Haft.

„Diese Tat war völlig sinnlos. Ich weiß auch nicht, ob Sie tatsächlich dem rechten Spektrum zuzuordnen sind“, so der Richter. „Ausschließen kann ich es nicht“. Eine günstige Sozialprognose könne man nicht feststellen bei dem 38-Jährigen. Daher wäre eine Bewährung auch hier fehl am Platz.

