Halbherzige Geständnisse 54 Gigabyte Beweise sind die jüngste Überraschung im Prozess gegen die rechtsextreme „Freie Kameradschaft Dresden“.

Die Prozesse gegen die „Freie Kameradschaft Dresden“ (FKD) zählen zu den spektakulärsten des vergangenen Jahres. In einem ersten Verfahren im Sommer 2017 wurden zwei junge Männer verurteilt. © Alexander Schneider

Es ist ein ungewöhnlicher Prozess gegen Dresdner Rechtsextremisten. In der Regel sind die Ermittlungen abgeschlossen und liegen oft schon sehr lange zurück, ehe sich die Angeklagten vor Gericht verantworten müssen. Im Prozess gegen sechs mutmaßliche Mitglieder der „Freien Kameradschaft Dresden“ (FKD) ist das anders. Seit September 2017 verhandelt das Landgericht Dresden gegen fünf Männer und eine Frau im Alter von 22 bis 29 Jahren. Die meisten sitzen seit November 2016 in Untersuchungshaft, einzig die Frau, Mutter eines Kleinkinds, ist auf freiem Fuß.

Noch immer ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft jedoch außerhalb der Hauptverhandlung rund um die Umtriebe von Neonazis ab dem Jahr 2015. Zeugenvernehmungen finden statt, Wohnungen werden durchsucht und weitere Verdächtige verhaftet. Neue Ermittlungsergebnisse landen im laufenden Prozess. Die Generalstaatsanwaltschaft muss sich dafür einiges an Kritik der Strafverteidiger gefallen lassen, die etwa den Grundsatz eines „fairen Verfahrens“ verletzt sehen, weil sie sich nicht angemessen vorbereiten könnten, um auf neue Beweise zu reagieren. Das Gericht hatte an dem ungewöhnlichen Prozedere bislang kaum etwas auszusetzen. Von den neuen Entwicklungen seien die Richter in gleicher Weise betroffen wie Angeklagte und Verteidiger. Erst kurz vor Weihnachten kündigte der Vorsitzende Richter der Staatsschutzkammer, Joachim Kubista, den Anwälten neue Beweisvideos an. Sie sollten der Kammer dafür Speichermedien mit einer Kapazität von 54 Gigabyte übergeben. Das klingt nach vielen Stunden Video-Schauen vor dem PC.

Die FKD-Prozesse – bekannt sind derzeit drei – zählen zu den spektakulärsten Verfahren des vergangenen Jahres. Die Angeklagten müssen sich unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs und Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen verantworten. Zwischen Juli 2015 und Januar 2016 sollen sie sich in wechselnden Zusammensetzungen an Ausschreitungen – etwa in Heidenau im August 2015 und in Leipzig-Connewitz im Januar 2016 – beteiligt haben. Außerdem sollen sie Ausländer, Flüchtlingsunterkünfte und die Wohnungen von Andersdenkenden angegriffen haben.

In einem ersten Prozess im Sommer 2017 wurden zwei damals 19 und 27 Jahre alte Männer verurteilt. Sie hatten, wenn auch recht zögerlich und beschönigend, gestanden, zur FKD gehört und verschiedene Gewalttaten begangen zu haben. Dafür erhielten sie Freiheitsstrafen von je viereinhalb Jahren, die im Falle des 19-Jährigen als Jugendstrafe ausgesprochen wurde.

Die jungen Männer hatten unter anderem geschildert, dass sie regelmäßig bei Pegida-Demos teilgenommen hatten, es ihnen aber bald nicht genug gewesen sei. Sie hätten sich an Montagabenden in einer Grunaer Kneipe getroffen und dort weitere Mitstreiter kennengelernt. Ziel sei es gewesen, mehr und auch „etwas Eigenes“ auf die Beine zu stellen, als montags „nur im Kreis zu laufen“. So war die Gruppe etwa in den sozialen Netzwerken aktiv, sprühte politische Botschaften und Solidaritätsbekundungen auf Mauern und Brücken und nahm an Demos teil. Immer wieder kam es jedoch auch zu brutalen Übergriffen auf Menschen, wie bei einem Angriff auf das alternative Wohnprojekt „Mangelwirtschaft“ in Übigau im Oktober 2015 oder auf Ausländer am Rande einer AfD-Demo in Pirna, ebenfalls im Herbst 2015.

Übergriffe beim Stadtfest

Nach Angaben der Angeklagten sei die FKD spätestens im Februar 2016 zerfallen, es habe etwa im Umgang mit dem Jahrestag der Bombardierung Dresdens, einem festen Aktionsdatum von Neonazis, Meinungsverschiedenheiten gegeben. Allerdings gab es auch im Sommer 2016 Gewalttaten in Dresden, die wohl der FKD oder ihren Mitgliedern zuzurechnen sind. So wurde der 19-Jährige auch für seine Beteiligung an gewalttätigen Übergriffen auf Ausländer beim Stadtfest im August 2016 verurteilt. Damals hatten mehrere Dutzend schwarz gekleidete und teils vermummte Rechtsextremisten nachts am Elbufer gezielt Ausländer gejagt. Rund zehn Menschen aus dem Irak und aus Afghanistan wurden zum Teil schwer verletzt. In der Anklage der Generalstaatsanwaltschaft werden die Täter als „kleine Bürgerwehr“ bezeichnet, da die FKD-Struktur möglicherweise nicht mehr als solche existiert hatte.

Deutlich wurde in den Prozessen aber, dass sich Täter nicht an Strukturen halten, um Straftaten zu begehen. In Dresden wurde vor fünf Jahren eine Gruppe namens „Faust des Ostens“ (FdO) ausgehoben, Fußball-Hooligans mit Hang zu kriminellen Aktionen, die auch rechtsextrem motiviert waren. 2013 wurden die mutmaßlichen Rädelsführer vor der Staatsschutzkammer angeklagt, weil jedoch keiner der Angeklagten in Haft saß, gingen andere Prozesse vor. Bis heute gibt es weder Prozess noch Urteil in Sachen FdO – wohl aber Verdächtige, die im FKD-Gewand weitergemacht haben sollen. Ein Pegida-Ordner steht etwa im Verdacht, zu dem rassistischen Stadtfest-Angriff aufgerufen zu haben. Der Verdächtige, der eine eigene Security-Firma hat, soll bei der Gründung der FKD in der Grunaer Kneipe Leute gesucht haben, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Das jedenfalls berichteten Angeklagte in den laufenden FKD-Prozessen.

Der aktuelle Prozess ist ungleich schwieriger als der erste. Vier der sechs Angeklagten schweigen – und die beiden, die bisher ausgesagt haben, bestreiten ihre Beteiligung an Gewalttaten. Das stehe nicht im Einklang mit Ermittlungsergebnissen in den Akten, sagte Richter Kubista einmal. Bislang ist nicht abzusehen, wie lange das Verfahren dauern wird. Die Kammer hat zunächst Termine bis Mai 2018 vereinbart, jedoch wäre wohl niemand überrascht, wenn der Prozess deutlich länger dauert.

In einem dritten FKD-Prozess müssen sich seit Dezember drei Heranwachsende vor der Jugendkammer des Landgerichts verantworten. Da sie zur Tatzeit noch nicht erwachsen waren, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

