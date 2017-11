Halbfinale verpasst Bischofswerda unterliegt Auerbach nach Verlängerung. Budissa Bautzen bleibt bei Chemie Leipzig ohne Treffer.

Die Bautzener gaben in Leipzig keinen Ball verloren. Hier kämpft Chemie-Torschütze Alexander Bury (links) mit Pavel Patka um das Leder. Foto: © Torsten Zettl

Fußball-Landespokal. Das Halbfinale um den sächsischen Fußball-Landespokal findet ohne Regionalligist FSV Budissa Bautzen und Oberligist Bischofswerdaer FV statt. Beide Teams verabschiedeten sich am Sonnabend aus dem Wettbewerb. Budissa unterlag vor 2 498 Zuschauern beim Liga-Kontrahenten BSG Chemie Leipzig mit 0:1 (0:1), die Schiebocker zu Hause vor nur 295 Besuchern mit 1:3 (1:1, 1:0) nach Verlängerung gegen den VfB Auerbach.

„Chemie hat ein Tor geschossen, wir nicht, daher sind die Leipziger verdient weiter“, redete Torsten Gütschow nicht lange um den heißen Brei herum. „Wir hatten keine richtig klare Chance“, ergänzte der Budissa-Coach, der auf den angeschlagenen Kevin Bönisch – sonst für die Startelf gesetzt – verzichten musste. Dabei waren die Bautzener im Alfred-Kunze-Sportpark über weite Strecken tonangebend. In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften ein Spiel auf Augenhöhe, aber die Leipziger gingen nach 21 Minuten durch Alexander Bury in Führung. Es war die erste Chance der Hausherren, allerdings begünstigt durch einen Fehler von Barnickel.

Ausgleichschance vor der Pause

„Wir haben uns das 0:1 selbst vorgelegt und Chemie in die Karten gespielt. Es war klar, dass es danach schwer für uns wird“, ärgerte sich Gütschow. Wenig später musste Torhüter Maik Ebersbach bei der Eingabe des Japaners Yajima auf der Hut sein und parierte anschließend auch den Schuss von Bury (29.). „Wenn er da das 2:0 macht, läuft das Spiel sicher etwas ruhiger“, mutmaßte Chemie-Übungsleiter Dietmar Demuth. Die Gäste kamen durch Pavel Patka vor der Pause zur Ausgleichschance, aber der kanadische Keeper Latendresse-Levesque im Leipziger Tor war auf dem Posten (34.).

Nach dem Wechsel fiel den Budissen im Vorwärtsgang nicht viel ein, abgesehen von Tony Schmidts Kopfball (54.). „Wir hatten Mühe, überhaupt in den Strafraum zu kommen. Kämpferisch kann ich meinen Spielern keinen Vorwurf machen, aber fußballerisch konnten wir leider nicht an den souveränen 3:0-Sieg bei Lok Leipzig anknüpfen“, resümierte Gütschow. „Schade, es war eine Riesenchance, diesmal bis ins Endspiel zu kommen.“ Und dort will nun Chemie hin. „Wir hoffen jetzt noch mal auf ein Heimspiel und dann ist alles möglich“, sagt Dietmar Demuth. „Wir waren bissig und haben defensiv nahezu fehlerlos agiert. Nach vorn war es nicht so gut, aber am Ende zählt nur der Halbfinaleinzug.“

In Bischofswerda sah es auf dem Kunstrasenplatz zumindest bis zur Pause nach einer Überraschung aus – sofern man ein Weiterkommen der Schiebocker überhaupt als solche hätte bezeichnen können. Schließlich duellierten sich der Oberliga-Zweite und der Regionalliga-16. Zwar begannen die Auerbacher forsch, aber Frank Zille (23.) und Hannes Graf (28.) verpassten auf der Gegenseite das 1:0. Marcel Hänsel nutzte schließlich die dritte Chance der Bischofswerdaer zur Führung (35.).

Nach dem Seitentausch entwickelte sich ein „richtiger Pokalfigth“, wie Auerbachs Trainer Michael Hiemisch später feststellte. Der Regionalligist agierte jetzt wesentlich entschlossener, aber die Platzbesitzer hielten beherzt dagegen. Selbst der schnelle Ausgleich durch Felix Lietz (49.) schockte den Oberligisten nicht. Elf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sah Hannes Graf nach einem Foul die Gelbe Karte. Beim anschließenden Freistoß bekam der den Ball an den Oberarm und sah die Ampelkarte. Sicher eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Christopher Gaunitz (Leipzig), aber durchaus regelkonform.

In der Verlängerung nutzten die Auerbacher ihre Überzahl und Erfahrung. Alexander Mattern (95.) und Marc-Philipp Zimmermann (105.+1) schossen den VfB auf die Siegerstraße. Entschieden war das Spiel aber noch nicht, denn nur 60 Sekunden nach seinem Treffer später flog Zimmermann nach einem Foul an Dominic Meinel mit der Roten Karte vom Platz. Plötzlich witterten die nie aufsteckenden Gastgeber noch einmal ihre Chance. Ein Kopfball von Fernando Lenk fand nicht sein Ziel, aber ein Foul an Frank Zille wurde mit Elfmeter geahndet. Zille lief selbst an – und scheiterte am Auerbacher Schlussmann Stefan Schmidt (115.). Damit stand der Einzug ins Halbfinale für den Viertligisten fest. Für BFV-Coach Erik Schmidt blieb wieder einmal die Erkenntnis, dass seine Mannschaft mit einem Regionalliga-Team mithalten kann, aber etwas zu naiv agierte.

Bautzen: Ebersbach - Barnickel (60. Gehrmann), Hoßmang, Patka, Kunze, Pfanne, Weiß, Krautschick (72. Mack), T. Schmidt, Milde und Müller (75. Kloß).

Bischofswerda: Szczepankiewicz - Lenk, Cellarius, Hänsel (65. Hagemann), Meinel, Huth (89. Klotke), Graf, Rülicke (91. Gries), Gröschke, Merkel und Zille.

