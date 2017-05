Halbestädter fühlen sich beim Schallschutz vergessen Schallschutzwände an der Bahnstrecke sind willkommen. Ein Teil der Einwohner aber kommt dabei zu kurz.

Die Bahntrasse sorgt für Lärm in Königstein. © N. Millauer

Die Einwohner in Königstein sollen durch bis zu drei Meter hohe Schallschutzwände vor Bahnlärm geschützt werden. So empfiehlt es eine von der DB Netz AG in Auftrag gegebene Studie. Am Freitag diskutierten die Bürger über die Auswirkungen. Schallschluckende Wände wurden bei der Informationsveranstaltung der Stadt nicht grundsätzlich abgelehnt. Wichtig sei jedoch, dass sie nur so hoch sein sollten wie unbedingt notwendig. Das müsse man noch einmal genauer untersuchen lassen, so eine Forderung.

Für Diskussionen sorgte auch die Tatsache, dass die Lärmschutzwände lediglich auf der Südseite der Bahnstrecke geplant sind, sie schützen also nur die Kernstadt. Der Ortsteil Halbestadt auf der gegenüberliegenden Elbseite wäre weiter dem Bahnlärm ausgesetzt. Das sei ein echtes Problem, so ein Bürger. „Es sollte nicht passieren, dass einige Bürger entlastet, andere aber durch umgelenkten Schall noch stärker belastet werden.“ Der Vorschlag: Wenigstens eine halbhohe Schallschutzwand oder eine Geländerausfachung sollte man einrichten, um die Bewohner der anderen Elbseite zu schützen. Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) schloss sich dem Wunsch an. Die Bahn müsse zudem man die Auswirkungen auf die Bewohner des Pladerbergs betrachten, so der Rathauschef. In diesem Zusammenhang wurde auch der Wunsch nach einer Vorher-nachher-Untersuchung der Lärmbelastung geäußert. Nur so könne man herausfinden, ob die Maßnahmen etwas gebracht haben oder ob man nachbessern müsse.

Ebenfalls kritisiert wurde auf der Veranstaltung, dass das sogenannte Schallschutz-Schleifen der Schienen nicht betrachtet wurde. Es sei wirksamer als das geplante Unterhaltsschleifen, erklärte ein Königsteiner. Der Bürgermeister solle von der DB fordern, das teurere Schleifverfahren zu wählen. Alle Hinweise will Tobias Kummer gebündelt zur Besprechung mit den anderen betroffenen Gemeinden und dem Landrat am 11. Mai vorbringen. Bis zum 10. Mai nimmt das Königsteiner Bauamt noch Anregungen zu den Vorschlägen der Deutschen Bahn entgegen.

