Halbestädter Fährstelle wird umgesetzt Der Anleger wird umgebaut. Während der Umsetzung am Dienstag ist kein Fährbetrieb möglich.

Die Fähranleger in Königstein und Halbestadt werden umgelegt. © Marko Förster

Die Fährstelle in Halbestadt wird am 11. Juli auf einen provisorischen Fähranleger umgesetzt. In dieser Zeit ist kein Fährbetrieb möglich. Die Umsetzung ist notwendig, da die Fähranleger in Königstein und Halbestadt behindertengerecht umgebaut werden. Eine Sperrung des Elberadwegs ist auf Halbestädter Seite nicht erforderlich, so Solveig Großer, Sprecherin der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz. Baufahrzeuge werden einen extra gebauten Weg zur Verfügung haben. Die Bauarbeiten an beiden Anlegern sollen voraussichtlich bis Ende November dauern. (SZ/kk)

