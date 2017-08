Halbes Kilo Drogen im Mülleimer Mit zwei Landsleuten soll ein Nordafrikaner Drogen in Sebnitz versteckt haben. Vor Gericht steht er aber alleine da.

300 Gramm Crystal fand die Polizei damals in einem Paket Kaffeebohnen versteckt im Abfalleimer auf dem Sebnitzer Bahnhof. Und das war nicht alles. © Symbolbild: dpa

Es war ruhig auf dem Bahnhof in Sebnitz am Nachmittag des 30. August 2014. Außer drei Männern nordafrikanischer Herkunft tummelte sich niemand auf den Bahnsteigen. Zwei der drei Männer stiegen schließlich in eine Regionalbahn. Sie wollten nach Neustadt fahren. Doch der Lokführer musste sie enttäuschen. Er hatte in Sebnitz einen Aufenthalt von eineinhalb Stunden. Erst danach würde er nach Neustadt fahren, teilte er den Männern mit.

Die stiegen wieder aus, kamen aber kurz darauf zurück und drückten dem Eisenbahner ein Handy ans Ohr, mit der Bitte, für sie ein Taxi zu bestellen. Doch die Zentrale lehnte die Tour ab. Unverrichteter Dinge mussten sie den Zug wieder verlassen. Danach hatte der Lokführer sie noch eine Weile beobachtet. Aus seinem Führerhaus heraus sah er, dass einer der drei Männer auf einer Bank neben dem Zug Platz nahm, während die beiden anderen zum benachbarten Bahnsteig liefen. Dort zogen sie ein schwarzes Paket aus dem Rucksack, den einer der beiden bei sich trug. Dieses Paket zwängten sie in einen Mülleimer. Dabei sahen sich die beiden Männer immer wieder um, so als wollten sie sichergehen, dass sie nicht beobachtet werden. Dem Zugführer war all das so merkwürdig vorgekommen, dass er die Polizei rief.

Wie die Beamten später feststellten, befand sich in dem schwarzen Paket aus dem Mülleimer eine sorgfältig verschlossene Tüte mit 245 Gramm Marihuana. Darunter lag noch eine ungeöffnete Packung Kaffee. Diese hatte es aber ebenfalls in sich. Sie beherbergte neben ungemahlenen Kaffeebohnen noch knapp 300 Gramm Crystal.

Wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mussten sich zwei der drei Tunesier bereits vor dem Amtsgericht in Pirna verantworten. Einer wurde freigesprochen, da er wohl nachweisen konnte, von den Drogen beziehungsweise deren Ankauf nichts mitbekommen zu haben, gegen den anderen wurde das Verfahren eingestellt.

Übrig blieb Charfeddine S. Er hatte sich nach der Sache auf dem Sebnitzer Bahnhof nach Parma in Italien abgesetzt. Dort wurde er am 16. September 2016 festgenommen und schließlich am 4. Januar dieses Jahres nach Deutschland ausgeliefert. Hier verbüßt er aktuell noch offene Geldstrafen.

Weil er in Sebnitz ein Reizgas, das als Waffe zählt, bei sich hatte, steht er nun vor einer Strafkammer des Dresdner Landgerichts. Zum Verhandlungsauftakt am Dienstag schwieg der 29-Jährige. Seinem Verteidiger zufolge steht die Anklage auf tönernen Füßen. Aus seiner Sicht sind Beweis- und Aktenlage äußerst dünn, da die beiden Mittäter in ihren Verhandlungen völlig unterschiedliche und widersprüchliche Aussagen gemacht hatten. Jeder hatte die Schuld auf den anderen geschoben. Derjenige, der frei gesprochen wurde, ist mittlerweile unbekannt verzogen, der andere, dessen Verfahren eingestellt wurde, lebt nicht mehr in Deutschland. Er wurde abgeschoben, weil er vor dem Vorfall in Sebnitz bereits mehrfach straffällig und deshalb auch schon verurteilt worden war.

Als Zeugen können sie also im Verfahren gegen Charfedinne S. nicht mehr gehört werden. Weiter Zeugen gab es wohl nicht zur Tatzeit in Sebnitz.

Der Prozess wird fortgesetzt.

