Halbes Dutzend für Weixdorf Die Randdresdner sind in der Tabelle nach Punkten gleichauf mit der SG Crostwitz. Der BFV II und Oberland-Spree verlieren.

Fußball Landesklasse Ost. Am vorletzten Spieltag in der Landesklasse Ost sahen 200 Zuschauer am Weixdorfer Forstsportplatz ein ungewöhnliches Derby. Während die Gäste vom Dresdner SC im Vergeigen von Großchancen glänzten, nutzten die Hausherren ihre Tormöglichkeiten konsequent aus. DSC-Trainer Stefan Steglich sagte später: „Wir haben rund 20 Chancen, schießen aber nur zwei Tore. Weixdorf hat acht Chancen und trifft sechsmal. Wir haben in den letzten fünf Spielen 23 Tore bekommen. Das sagt alles.“

Sein Gegenüber Holger Steinhardt meinte nach dem 6:2-Sieg: „So souverän, wie das Ergebnis ausschaut, war es überhaupt nicht. Trotzdem bin ich sehr zufrieden. Wir haben in den letzten fünf Begegnungen nicht verloren und 13 Punkte geholt. Das ist stark.“ Felix Röthig traf gegen den DSC dreifach, Dominic Hoffmann war zwei Mal erfolgreich. Richard Kluge erzielte das zwischenzeitliche 2:0, Sebastian Baer traf ins eigene Gehäuse. Das Saisonhalali ist eine Woche nach Pfingsten. Weixdorf gastiert dann beim Schlusslicht Bischofswerda II (0:4-Niederlage in Radebeul). Crostwitz unterlag mit 1:3 in Zschachwitz und der SV Oberland-Spree zuhause mit 3:4 gegen Neusalza-Spremberg. (jj)

